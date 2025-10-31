Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

В России начали ограничивать регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp* — СМИ

От операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков — частично они стали выполнять указания.

В России начали ограничивать регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp* — СМИ
  • В России новым пользователям Telegram и WhatsApp* перестали поступать звонки и SMS-сообщения, сообщил «Код Дурова». Информацию подтвердил РБК источник в отрасли информационной безопасности.
  • По словам источников «Кода Дурова», от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и SMS новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*. Это же говорит источник РБК.
  • «Код Дурова» пишет, что SMS продолжают приходить, но не на все российские номера. Так, при попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер операторов «Мегафон» и МТС сообщение пришло, а на номер «Билайна» — нет.
  • В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». Тогда регулятор говорил, что мессенджеры часто используют для мошенничества и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
  • В октябре Роскомнадзор снова сообщил о «частичных ограничениях» в мессенджерах — в ответ на сбои в южных регионах России.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #telegram #whatsapp

9
2
1
36 комментариев