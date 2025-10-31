В России начали ограничивать регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp* — СМИ

От операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков — частично они стали выполнять указания.В России новым пользователям Telegram и WhatsApp* перестали поступать звонки и SMS-сообщения, сообщил «Код Дурова». Информацию подтвердил РБК источник в отрасли информационной безопасности.По словам источников «Кода Дурова», от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и SMS новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*. Это же говорит источник РБК.«Код Дурова» пишет, что SMS продолжают приходить, но не на все российские номера. Так, при попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер операторов «Мегафон» и МТС сообщение пришло, а на номер «Билайна» — нет.В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». Тогда регулятор говорил, что мессенджеры часто используют для мошенничества и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.В октябре Роскомнадзор снова сообщил о «частичных ограничениях» в мессенджерах — в ответ на сбои в южных регионах России.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #telegram #whatsapp