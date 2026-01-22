Apple разрабатывает ИИ-устройство размером с AirTag, которое будет оснащено микрофоном, динамиком и камерами — The Information

Оно может работать на базе обновлённой Siri, которую компания планирует превратить в чат-бота, пишут СМИ. Генерация 9to5macО том, что Apple работает над созданием компактного носимого устройства с ИИ, со ссылкой на источники пишет The Information. Материал издания в пересказе приводят 9to5mac, MacRumors и Engadget.Разработка находится на раннем этапе, и компания может отказаться от идеи, отметили собеседники. По их словам, по размеру устройство напоминает «умный» брелок AirTag с «более толстым» корпусом. Его хотят оснастить двумя камерами, микрофоном, динамиком и беспроводной зарядкой.Подробностей о том, как устройство будет работать, пока нет. MacRumors полагает, что за ИИ-функции будет отвечать обновлённая Siri.По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, Apple намерена обновить голосового помощника до конца 2026 года, превратив его в чат-бота, который может генерировать тексты и изображения, анализировать файлы и личные данные, управлять приложениями и искать информацию в интернете.До этого Apple рассказала, что обновлённая Siri будет работать на базе моделей Gemini. В ноябре 2025 года Гурман писал, что партнёрство с Google будет обходиться компании в $1 млрд в год.Полина ЛааксоМнения21.05.2025Джони Айв назвал ИИ-брошь Humane AI Pin и ИИ-помощника Rabbit R1 «очень плохими продуктами» По мнению бывшего главного дизайнера Apple, рынку нужны «новые подходы к мышлению».#новости #apple