Артур Томилко
Apple

Bloomberg: вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус получил полномочия по управлению всеми дизайнерскими командами — его называют основным преемником на место Тима Кука

Слухи о возможной смене главы компании появились в 2025 году, но источники внутри компании называли эти разговоры преждевременными.

Джон Тернус. Источник: MacRumors

  • В конце 2025 года Тим Кук «незаметно» расширил полномочия вице-президента Apple по аппаратному обеспечению Джона Тернуса — тот стал «главным куратором» всех дизайнерских команд. Об этом обозревателю Bloomberg Марку Гурману рассказали осведомлённые источники.
  • Управление дизайном считается одной из важнейших функций в компании, отмечает Гурман. Она включает в себя контроль за внешним видом и устройств, и интерфейсов. Исторически эту роль доверяли только высшему руководству компании.
  • До 2019 года дизайнерами руководил Джони Айв. Затем работу курировал главный операционный директор Apple Джефф Уильямс, но в конце 2025-го он вышел на пенсию. После этого обязанности взял на себя сам Кук.

  • Расширение полномочий Тернуса воспринимается как признание того, что он лучше подходит для курирования дизайна, чем Кук, который обычно дистанцируется от продуктовых решений по внешнему виду и интерфейсу, отмечает Гурман.

  • Летом 2025 года журналист также назвал Тернуса основным претендентом на должность главы Apple после ухода Кука. При этом он отмечал, что признаков скорой перестановки в руководстве компании нет.

  • Однако в ноябре FT со ссылкой на источники сообщило, что Совет директоров и старшие руководители Apple «активизировали» подготовку к смене гендиректора компании, объявить о которой могут в 2026 году. Газета также назвала Тернуса наиболее вероятным преемником.

  • Однако Гурман назвал прогноз FT «ложью»: по его данным, в Apple считают, что Кук «по-прежнему любит свою работу». А в случае ухода с поста главы компании он, вероятно, останется председателем совета директоров.

  • 65-летний Тим Кук возглавляет Apple с 2011 года. Он сменил на посту сооснователя компании Стива Джобса. За это время рыночная капитализация Apple выросла с $350 млрд до $3,6 трлн, а октябре 2025-го превышала отметку в $4 трлн.

