Bloomberg: вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус получил полномочия по управлению всеми дизайнерскими командами — его называют основным преемником на место Тима Кука

В конце 2025 года Тим Кук «незаметно» расширил полномочия вице-президента Apple по аппаратному обеспечению Джона Тернуса — тот стал «главным куратором» всех дизайнерских команд. Об этом обозревателю Bloomberg Марку Гурману рассказали осведомлённые источники.

Управление дизайном считается одной из важнейших функций в компании, отмечает Гурман. Она включает в себя контроль за внешним видом и устройств, и интерфейсов. Исторически эту роль доверяли только высшему руководству компании.

До 2019 года дизайнерами руководил Джони Айв. Затем работу курировал главный операционный директор Apple Джефф Уильямс, но в конце 2025-го он вышел на пенсию. После этого обязанности взял на себя сам Кук.

Расширение полномочий Тернуса воспринимается как признание того, что он лучше подходит для курирования дизайна, чем Кук, который обычно дистанцируется от продуктовых решений по внешнему виду и интерфейсу, отмечает Гурман.

Летом 2025 года журналист также назвал Тернуса основным претендентом на должность главы Apple после ухода Кука. При этом он отмечал, что признаков скорой перестановки в руководстве компании нет.

Однако в ноябре FT со ссылкой на источники сообщило, что Совет директоров и старшие руководители Apple «активизировали» подготовку к смене гендиректора компании, объявить о которой могут в 2026 году. Газета также назвала Тернуса наиболее вероятным преемником.

Однако Гурман назвал прогноз FT «ложью»: по его данным, в Apple считают, что Кук «по-прежнему любит свою работу». А в случае ухода с поста главы компании он, вероятно, останется председателем совета директоров.