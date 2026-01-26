Apple представит Siri на базе Gemini в феврале 2026 года — Bloomberg

Другие обновления, связанные с ИИ, запланированы на лето 2026-го. Apple анонсирует новую версию голосового помощника Siri на базе модели Gemini от Google во второй половине февраля 2026 года, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Siri сможет выполнять разные задачи за счёт доступа к контенту на экране и персональным данным пользователя.Более масштабное обновление Siri запланировано на лето 2026 года — голосовой помощник от Apple станет более «отзывчивым» и будет работать на облачной инфраструктуре от Google, отмечает Гурман.Apple также рассматривала возможность подключить к Siri модели от OpenAI или Anthropic и изучала вариант с покупкой Mistral AI и Perplexity, но в итоге остановилась на Gemini.Одним из ключевых приоритетов Apple на 2026 год был выпуск обновлённого браузера Safari на базе ИИ, но сейчас работа над ним приостановлена, отмечает Гурман. Пока команда исправляет ошибки в работе существующих ИИ-функций. Компания также свернула проект World Knowledge Answers, который должен был стать «прямым конкурентом» ChatGPT и Perplexity.В декабре 2025 года компания объявила об отставке вице-президента по ИИ-стратегии и машинному обучению Джона Джаннандреа. При нём компания отстала от конкурентов, выпустив первые ИИ-функции Apple Intelligence лишь через два года после выхода ChatGPT, отмечало Bloomberg.#новости #siri #gemini