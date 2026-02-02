Apple разрабатывает квадратный складной iPhone, который может стать второй моделью в линейке «раскладушек» компании — Bloomberg

Пока его выход «не гарантирован». Первый складной iPhone появится на рынке к осени 2026 года — при этом компания уже работает над следующей версией устройства, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.В Apple рассчитывают, что первая модель складного iPhone окажется «достаточно успешной» и сформирует спрос на эту категорию устройств. Компания намерена предложить покупателям несколько версией «раскладушек», которые будут отличаться по размеру.Второй по счёту моделью может стать более компактная квадратная «раскладушка». При этом окончательное решение о выходе этого устройства на рынок ещё не принято. Apple также столкнулась с трудностями при разработке «огромного» складного iPad и пока отказалась от этого проекта, отмечает Гурман.По данным Bloomberg, первый складной iPhone будет напоминать два соединённых iPhone Air. Устройство может получить две задние камеры, одну фронтальную и одну «внутреннюю». Разъёма для SIM-карты не будет, а вместо Face ID вернут Touch ID. По разным оценкам, устройство может стоить от $1800 до $2500.#новости #apple #iphone