Данила Бычков
Apple

Apple разрабатывает квадратный складной iPhone, который может стать второй моделью в линейке «раскладушек» компании — Bloomberg

Пока его выход «не гарантирован».

  • Первый складной iPhone появится на рынке к осени 2026 года — при этом компания уже работает над следующей версией устройства, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • В Apple рассчитывают, что первая модель складного iPhone окажется «достаточно успешной» и сформирует спрос на эту категорию устройств. Компания намерена предложить покупателям несколько версией «раскладушек», которые будут отличаться по размеру.
  • Второй по счёту моделью может стать более компактная квадратная «раскладушка». При этом окончательное решение о выходе этого устройства на рынок ещё не принято. Apple также столкнулась с трудностями при разработке «огромного» складного iPad и пока отказалась от этого проекта, отмечает Гурман.
  • По данным Bloomberg, первый складной iPhone будет напоминать два соединённых iPhone Air. Устройство может получить две задние камеры, одну фронтальную и одну «внутреннюю». Разъёма для SIM-карты не будет, а вместо Face ID вернут Touch ID. По разным оценкам, устройство может стоить от $1800 до $2500.

#новости #apple #iphone

