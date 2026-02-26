Apple начала тестировать проверку возраста пользователей в Великобритании

Без подтверждения возраста они не смогут скачивать приложения и совершать внутриигровые покупки.Источник: Leading-Control-8503Нововведения заметили в бета-версии iOS 26.4, пишет The Verge. Некоторые пользователи в Великобритании сообщили, что Apple просит их подтвердить возраст.В большинстве случаев проверка возраста происходит автоматически — Apple учитывает возраст аккаунта и привязанный к нему способ оплаты. Но в части случаев пользователям нужно отсканировать банковскую карту или удостоверение личности, отмечает издание.В январе 2026 года Financial Times сообщало, что власти Великобритании рассматривают введение запрета соцсетей для подростков до 16 лет. Правительство также планировало подготовить рекомендации по экранному времени для детей.25 февраля 2026 года Apple начала блокировать загрузку приложений с рейтингом «18+» в Австралии, Бразилии, ЮАР и некоторых штатах США для пользователей, которые не подтвердили возраст.#новости