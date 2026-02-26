Популярное
Данила Бычков
Apple

Apple начала тестировать проверку возраста пользователей в Великобритании

Без подтверждения возраста они не смогут скачивать приложения и совершать внутриигровые покупки.

Источник: Leading-Control-8503
  • Нововведения заметили в бета-версии iOS 26.4, пишет The Verge. Некоторые пользователи в Великобритании сообщили, что Apple просит их подтвердить возраст.
  • В большинстве случаев проверка возраста происходит автоматически — Apple учитывает возраст аккаунта и привязанный к нему способ оплаты. Но в части случаев пользователям нужно отсканировать банковскую карту или удостоверение личности, отмечает издание.
  • В январе 2026 года Financial Times сообщало, что власти Великобритании рассматривают введение запрета соцсетей для подростков до 16 лет. Правительство также планировало подготовить рекомендации по экранному времени для детей.
  • 25 февраля 2026 года Apple начала блокировать загрузку приложений с рейтингом «18+» в Австралии, Бразилии, ЮАР и некоторых штатах США для пользователей, которые не подтвердили возраст.

