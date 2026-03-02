Популярное
Ася Карпова
Apple

Apple ведёт переговоры с Google о размещении будущей Siri на её серверах из-за нехватки мощностей — The Information

В январе 2026 года Тим Кук говорил, что сторонние облачные сервисы использовать не будут.

Источник: AP
Источник: AP
  • Apple обратилась к Google с просьбой запустить обновлённую Siri на её серверах, сообщило The Information со ссылкой на источники.
  • Компания полагает, что новый ИИ-помощник будет пользоваться популярностью и потребует мощностей, которых у Apple нет. Это усилит её зависимость от Google Cloud, пишет издание.
  • В ноябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писало, что компания готова заключить с Google сделку сделку об использовании кастомной версии Gemini для обновлённой Siri на $1 млрд в год. Официально сумму не раскрывали.
  • 12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения. Тогда же гендиректор Тим Кук заявил, что компания продолжит использовать собственную виртуальную машину Apple Private Cloud Compute, «сохраняя ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности».
  • 27 февраля 2026 года The Information сообщило, что Meta* арендовала у Google доступ к чипам Tensor Processing Units (TPU) через Google Cloud. В компаниях информацию не комментировали.
Данила Бычков
Apple
Apple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg

Некоторые функции «не всегда работают стабильно».

  • Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

18 комментариев