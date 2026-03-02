Apple ведёт переговоры с Google о размещении будущей Siri на её серверах из-за нехватки мощностей — The Information

В январе 2026 года Тим Кук говорил, что сторонние облачные сервисы использовать не будут.Источник: APApple обратилась к Google с просьбой запустить обновлённую Siri на её серверах, сообщило The Information со ссылкой на источники.Компания полагает, что новый ИИ-помощник будет пользоваться популярностью и потребует мощностей, которых у Apple нет. Это усилит её зависимость от Google Cloud, пишет издание.В ноябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писало, что компания готова заключить с Google сделку сделку об использовании кастомной версии Gemini для обновлённой Siri на $1 млрд в год. Официально сумму не раскрывали.12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения. Тогда же гендиректор Тим Кук заявил, что компания продолжит использовать собственную виртуальную машину Apple Private Cloud Compute, «сохраняя ведущие в отрасли стандарты конфиденциальности».27 февраля 2026 года The Information сообщило, что Meta* арендовала у Google доступ к чипам Tensor Processing Units (TPU) через Google Cloud. В компаниях информацию не комментировали.Данила БычковApple12 феврApple снова отложит запуск обновлённой Siri из-за проблем на этапе тестирования — Bloomberg Некоторые функции «не всегда работают стабильно». Apple опять перенесёт выпуск обновлённой версии Siri на базе Gemini, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Часть функций отложат до мая 2026 года, другие — до сентября 2026-го.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости