Apple купила MotionVFX — польского разработчика плагинов и эффектов для Final Cut Pro

Финансовые условия не раскрыли.Источник: MotionVFXО сделке объявила сама MotionVFX, назвав её «началом чего-то прекрасного». Команда проекта из 70 человек перейдёт в Apple.MotionVFX основал в 2009 году Шимон Масяк. Компания создаёт «профессиональные» плагины, шаблоны, а также моушн-дизайн-инструменты для видеоредакторов Final Cut Pro и Motion от самой Apple и для DaVinci Resolve.Bloomberg предполагает, что Apple включит разработки MotionVFX в свою подписку Creator Studio. Её запустили в январе 2026 года. Она даёт креативщикам доступ Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, MainStage и Compressor. Стоимость — $12,99 в месяц или $129 в год. По словам СМИ, это попытка конкурировать с Adobe.Сервисы — один из главных двигателей роста выручки Apple уже несколько лет. В 2025 году направление, куда входят App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud, выручило $109,16 млрд. Это 26% от всей выручки. Для сравнения: в 2015 году доля составляла 8,5%.Apple обычно «избегает» крупных сделок и предпочитает покупать небольшие компании ради талантливых команд или технологий, которые можно добавить в экосистемные продукты, напомнило CNBC.В 2024 году она выкупила литовского разработчика графического редактора Pixelmator. Её крупнейшей сделкой остаётся покупка Beats Electronics за $3 млрд в 2014 году