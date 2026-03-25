Apple запланировала выпустить для Siri отдельное приложение с интерфейсом чат-бота — Bloomberg

Обновлённого голосового ассистента могут представить на конференции WWDC в июне 2026 года.Источник: BloombergApple намерена превратить Siri из голосового ассистента в «системного ИИ-агента с глубокой интеграцией во все приложения», пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Пользователи смогут взаимодействовать с Siri с помощью голоса и текста — интерфейс будет напоминать известные чат-боты.Компания также тестирует отдельное приложение для Siri на iPhone, iPad и Mac, которе среди прочего сможет искать информацию в интернете и будет запоминать все взаимодействия с пользователем.Ещё одно предполагаемое нововведение — кнопка Ask Siri, которая позволит отправлять выделенный в приложениях контент в новый диалог с Siri. Также в компании тестируют функцию Write with Siri, которая будет предлагать пользователям сгенерированные подсказки при наборе текстаНовые функций будут работать преимущественно на базе моделей, разработанных в партнёрстве с Google, говорят собеседники. Но разработку большинства из них не успеют завершить до осени 2026 года.Впервые Apple анонсировала ИИ-функции для Siri ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. При этом релиз Siri на базе Gemini в компании планировали на весну 2026-го.