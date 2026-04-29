Суд отменил отсрочку для Apple в разбирательстве с Epic Games, которая позволяла временно не менять политику App Store

Apple не смогла доказать необходимость сохранить её.Источник: BloombergАпелляционный суд девятого округа США отменил собственное решение, вынесенное в начале апреля 2026 года, говорится в заявлении Epic Games. В компании отметили, что «необоснованные» комиссии за покупки вне App Store наносят вред пользователям и разработчикам, а также нарушают закон.Отсрочка давала Apple сохранить нынешние ограничения на использование платёжных систем, альтернативных встроенной в App Store, на период рассмотрения Верховным судом апелляции компании, пишет 9To5Mac.В новом постановлении суда говорится, что Apple не смогла доказать, что ей необходимо сохранить отсрочку, а также что Верховный суд «с высокой вероятностью» примет дело к рассмотрению или отменит предыдущее решение.Разбирательство между Apple и Epic Games началось летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подал в суд. Тот встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.После нескольких разбирательств в апреле 2025 года суд в США постановил, что Apple нарушила предписание от 2021 года, и запретил ей брать комиссию за покупки вне App Store. После этого Apple несколько раз подавала апелляции — например, в октябре 2025 года и в апреле 2026-го. #новости #apple #epicgames