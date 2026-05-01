Линейка iPhone 17 стала самой продаваемой «за всю историю» Apple

Следует из отчёта компании за второй квартал 2026 года.Источник: AppleApple показала «самые высокие» финансовые результаты в истории компании для второго квартала. Выручка выросла на 17% год к году и составила $111,2 млрд против прогнозируемых $109,46 млрд.Чистая прибыль составила $29,59 млрд против $24,8 млрд годом ранее. Выручка от продаж iPhone выросла на 22% и достигла $57 млрд. Тим Кук, который покинет пост главы Apple 1 сентября 2026 года, заявил, что iPhone 17 стал «самым популярным в истории» компании.Он также отметил рекордный рост числа новых покупателей Mac благодаря модели Macbook Neo. Выручка от продаж Mac составила $8,4 млрд против $7,95 млрд в 2025 году.На конференции по итогам квартала впервые выступил будущий гендиректор Джон Тернус. Он заявил, что тоже планирует «придерживаться финансовой дисциплины», присущей Куку, и намекнул, что уже занимается разработкой новых продуктов.Таня БоброваМнения7 апрУспех MacBook Neo обернулся для Apple проблемой: компания не хочет упускать ажиотаж вокруг ноутбука, но для увеличения выпуска нужны чипы — это сведёт на «нет» прибыль Так считает ИТ-журналист и бывший обозреватель Bloomberg Тим Калпан.#новости