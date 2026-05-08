Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами — они будут «глазами» обновлённой Siri на базе ИИ

При этом для фотографий и видео использовать их будет нельзя.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Прототипы новой модели AirPods находятся на этапе Design Validation Testing (DVT) — дизайн и ключевые функции практически финализированы, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • Камеры в наушниках не предназначены для съёмки фото или видео — с помощью них устройство будет анализировать окружающую обстановку для работы голосового помощника Siri на базе ИИ и отвечать на вопросы пользователя.
  • Например, AirPods смогут помогать пользователям с навигацией или подсказать рецепт, «увидев» имеющиеся продукты. Внешне новая модель будет напоминать AirPods Pro 3, но с удлинёнными ножками, в которых разместят камеры.
  • Наушниками нельзя будет управлять с помощью жестов, а одной из проблем может стать вопрос конфиденциальности окружающих. Apple планирует встроить в AirPods LED-индикатор, который будет загораться, когда визуальные данные отправляются в «облако». При этом неясно, насколько он будет заметным, учитывая небольшой размер наушников.
  • По данным Гурмана, разработка AirPods с камерами идёт уже около четырёх лет. Apple рассчитывает, что модель будет пользоваться высоким спросом и подготовила «достаточное количество компонентов» перед запуском производства.
  • Изначально компания планировала выпустить наушники в первой половине 2026 года, но релиз отложили из-за задержек в разработке обновлённой Siri. Apple также работает над «умными» очками и кулоном с камерами, о которых Bloomberg писало в феврале 2026-го, но их разработка отстаёт от AirPods, отмечает Гурман.
Таня Боброва
Apple
Apple ускорила разработку «умных» очков, кулона и AirPods на базе обновлённой Siri — Bloomberg

Компания пытается «наверстать упущенное» в ИИ-гонке.

«Умные» очки Meta* Ray-Ban. Источник: Amelia Holowaty Krales / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Ftech%2F880293%2Fapple-ai-hardware-smart-glasses-pin-airpods&postId=2743718" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>

#новости #apple #airpods

5
2
1
25 комментариев