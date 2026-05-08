Bloomberg: Apple тестирует AirPods со встроенными камерами — они будут «глазами» обновлённой Siri на базе ИИ

При этом для фотографий и видео использовать их будет нельзя. Источник: BloombergПрототипы новой модели AirPods находятся на этапе Design Validation Testing (DVT) — дизайн и ключевые функции практически финализированы, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.Камеры в наушниках не предназначены для съёмки фото или видео — с помощью них устройство будет анализировать окружающую обстановку для работы голосового помощника Siri на базе ИИ и отвечать на вопросы пользователя.Например, AirPods смогут помогать пользователям с навигацией или подсказать рецепт, «увидев» имеющиеся продукты. Внешне новая модель будет напоминать AirPods Pro 3, но с удлинёнными ножками, в которых разместят камеры.Наушниками нельзя будет управлять с помощью жестов, а одной из проблем может стать вопрос конфиденциальности окружающих. Apple планирует встроить в AirPods LED-индикатор, который будет загораться, когда визуальные данные отправляются в «облако». При этом неясно, насколько он будет заметным, учитывая небольшой размер наушников.По данным Гурмана, разработка AirPods с камерами идёт уже около четырёх лет. Apple рассчитывает, что модель будет пользоваться высоким спросом и подготовила «достаточное количество компонентов» перед запуском производства.Изначально компания планировала выпустить наушники в первой половине 2026 года, но релиз отложили из-за задержек в разработке обновлённой Siri. Apple также работает над «умными» очками и кулоном с камерами, о которых Bloomberg писало в феврале 2026-го, но их разработка отстаёт от AirPods, отмечает Гурман.