Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Разработка
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Apple

Apple готовится представить iPad mini с OLED-экраном осенью 2026 года — Bloomberg

Компания также собирается обновить iPad Air и базовый iPad, говорят источники.

iPad mini. Источник: Jeenah Moon / Bloomberg
iPad mini. Источник: Jeenah Moon / Bloomberg
  • Apple готовится представить одно из крупнейших обновлений iPad mini — модель под кодовым названием J510 впервые получит OLED-экран, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg.
  • По данным издания, компания может представить обновлённый iPad mini уже осенью 2026 года, релиз запланирован на октябрь. Apple якобы также работает над обновлением базового iPad под кодовым названием J581 и iPad Air, говорят источники.
  • Выпуск J581 «с более быстрым процессором» запланирован на первый квартал 2027 года, пишет агентство. Обновленённые iPad Air получили кодовые названия J807 и J837 и могут выйти весной. Представитель компании отказался от комментариев.
  • Как отмечает Bloomberg, пользователи долгое время ожидают обновление iPad mini: дизайн планшета не менялся с 2021 года, хотя устройство получило новый чип в 2024-м.
  • В конце июня 2026 года Apple подняла цены на некоторые устройства, включая MacBook и iPad, на фоне дефицита на рынке чипов памяти.
Тая Сирина
Техника
iPhone в наследство: почему рынок подержанной электроники растёт быстрее сегмента новинок

Рынок подстегнули подорожание памяти, политическая нестабильность и нехватка инноваций. В игру вступили крупные ритейлеры, чтобы вместе с экоактивистами и ремонтными сервисами убедить покупателей: старое не всегда хуже нового.

Источник фото: Maxx-Studio / Shutterstock

#новости