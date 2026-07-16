Apple готовится представить iPad mini с OLED-экраном осенью 2026 года — Bloomberg

Компания также собирается обновить iPad Air и базовый iPad, говорят источники.iPad mini. Источник: Jeenah Moon / BloombergApple готовится представить одно из крупнейших обновлений iPad mini — модель под кодовым названием J510 впервые получит OLED-экран, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg.По данным издания, компания может представить обновлённый iPad mini уже осенью 2026 года, релиз запланирован на октябрь. Apple якобы также работает над обновлением базового iPad под кодовым названием J581 и iPad Air, говорят источники.Выпуск J581 «с более быстрым процессором» запланирован на первый квартал 2027 года, пишет агентство. Обновленённые iPad Air получили кодовые названия J807 и J837 и могут выйти весной. Представитель компании отказался от комментариев.Как отмечает Bloomberg, пользователи долгое время ожидают обновление iPad mini: дизайн планшета не менялся с 2021 года, хотя устройство получило новый чип в 2024-м.В конце июня 2026 года Apple подняла цены на некоторые устройства, включая MacBook и iPad, на фоне дефицита на рынке чипов памяти.Тая СиринаТехника7 июляiPhone в наследство: почему рынок подержанной электроники растёт быстрее сегмента новинок Рынок подстегнули подорожание памяти, политическая нестабильность и нехватка инноваций. В игру вступили крупные ритейлеры, чтобы вместе с экоактивистами и ремонтными сервисами убедить покупателей: старое не всегда хуже нового.#новости