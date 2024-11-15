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Ася Карпова
ChatGPT

Приложение ChatGPT для Windows стало доступно всем пользователям

Раньше скачать его могли только подписчики платных планов.

  • В приложении есть основные функции, включая загрузку файлов и выход в интернет. Для быстрого запуска предусмотрен «шорткат» — нужно нажать Alt и Space, уточнила OpenAI.
  • ChatGPT для Windows поддерживает расширенный голосовой режим. Задавать вопросы ИИ можно голосом — параллельно с работой в других программах.
Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • Ранняя версия приложения вышла 18 октября 2024 года — для подписчиков платных тарифов Plus, Team, Edu и Enterprise. Продвинутого голосового режима в ней не было.
  • 26 июня 2024 года OpenAI запустила приложение на macOS. На середину ноября оно работает только на устройствах с процессорами Apple Silicon от М1 и новее и на macOS 14 и 15.

С российских IP-адресов чат-бот по умолчанию недоступен.

#новости #openai #chatgpt

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38 комментариев
Последний день Помпеи

Новости ИИ из России:
- VK закрыл свой проект
- Яндекс стал брать двойную плату за свои устройства с ИИ
- Сбер не анонсировал ничего 3 года

14
1
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Anton Karmanov

почему же, вон 2 ватта добавили к колонке и выпустили новый продукт

2
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Максим Исаев

Забавно, что если кто-то под хорошей новостью из РФ напишет, что на западе с этим плохо, то тут же отхватит комменты в духе: "эээ а это-то тут причём", "что за вотэбаутизм" и т.д.

1
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Камиль Харисян

стало доступно всем пользователям

С российских IP-адресов чат-бот по умолчанию недоступен.

7
1
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Dmitry

Итоги попыток построения многополярного мира кое кем, ничего удивительного

8
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Последний день Помпеи

Живешь в США - преуспеваешь. Живешь в РФ - страдаешь. Такие новые правила

1
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Eddie II

Смена региона в настройках винды и впн наше всё. Спасибо, что у MS это так просто, на Андроиде я потратил кучу сил, чтобы сменить регион и установить жене приложение chatgpt, но так ничего и не получилось.

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