Приложение ChatGPT для Windows стало доступно всем пользователям

Раньше скачать его могли только подписчики платных планов.В приложении есть основные функции, включая загрузку файлов и выход в интернет. Для быстрого запуска предусмотрен «шорткат» — нужно нажать Alt и Space, уточнила OpenAI.ChatGPT для Windows поддерживает расширенный голосовой режим. Задавать вопросы ИИ можно голосом — параллельно с работой в других программах.Источник: OpenAIРанняя версия приложения вышла 18 октября 2024 года — для подписчиков платных тарифов Plus, Team, Edu и Enterprise. Продвинутого голосового режима в ней не было.26 июня 2024 года OpenAI запустила приложение на macOS. На середину ноября оно работает только на устройствах с процессорами Apple Silicon от М1 и новее и на macOS 14 и 15.С российских IP-адресов чат-бот по умолчанию недоступен.#новости #openai #chatgpt
Новости ИИ из России:
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- Сбер не анонсировал ничего 3 года
почему же, вон 2 ватта добавили к колонке и выпустили новый продукт
Забавно, что если кто-то под хорошей новостью из РФ напишет, что на западе с этим плохо, то тут же отхватит комменты в духе: "эээ а это-то тут причём", "что за вотэбаутизм" и т.д.
стало доступно всем пользователям
С российских IP-адресов чат-бот по умолчанию недоступен.
Итоги попыток построения многополярного мира кое кем, ничего удивительного
Живешь в США - преуспеваешь. Живешь в РФ - страдаешь. Такие новые правила
Смена региона в настройках винды и впн наше всё. Спасибо, что у MS это так просто, на Андроиде я потратил кучу сил, чтобы сменить регион и установить жене приложение chatgpt, но так ничего и не получилось.