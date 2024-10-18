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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI начала тестировать приложение ChatGPT для Windows

Пока только для платных пользователей.

  • Приложение чат-бота для Windows пока доступно только подписчикам ChatGPT Plus, Team, Enterprise и Edu. Это ранняя версия, отметили в OpenAI. Полноценный запуск запланирован «позже» в 2024 году.
  • Как отмечает The Verge, в приложении для Windows пользователи могут задавать вопросы чат-боту в отдельном окне, загружать файлы и фотографии и получить доступ к превью модели o1, которая заточена под задачи, требующие рассуждений. Но нет, например, «продвинутого» голосового режима.
Источник: OpenAI
Источник: OpenAI

#новости #openai #chatgpt

1414
11
11 комментариев
Максим Горбунов

А через годик придется тестировать Windows для ChatGPT, с таким прогрессом в области ИИ)))

2
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Lester White

Пока только для платных пользователей.
Скорее всего так и останется только платно, другого варианта мере не вижу, им ведь тоже надо с этого что то получать

1
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Синий трактор

платный план у чатгпт стоит того, мне он сэкономил уже раз в 100 больше чем я заплатил только на услугах репититрора по языку. а я пользовался им много для чего еще, в тч и для рабочих задач, там стоимость сэкономленного времени еще более значительная

3
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Твердыня

Нет, все новые фишки типа общения и новой версии gpt переходили и на бесплатный тариф (с ограничениями).

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Олег

Я понял вас

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Владислав Зайцев

Ждём следующее обновление, где бот будет отвечать "попробуйте перезагрузить компьютер" на все вопросы

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Андрей Трусов

В Microsoft Store не появлятся кнопка "Скачать". Кто-то знает, как исправить?

Подписка есть.

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