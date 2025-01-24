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Ася Карпова
ChatGPT

Разошлёт письма, закажет билеты и развернёт приложение: какие задачи пользователи дают новому ИИ-агенту от OpenAI

Собрали первые примеры и наблюдения.

  • ИИ-агент Operator может выполнять действия в браузере за пользователя. В одном из примеров автор описал функции приложения текстом, а ИИ-агент развернул его на платформе для разработки ПО Replit, исправил ошибки и добавил проект на GitHub.
Operator пишет код для приложения. Работа заняла «около 30 минут». Видео обрезано и ускорено. Источник: Yohei 
  • Во многих примерах из соцсетей пользователи поручают Operator сбор продуктовых корзин и бронирование билетов.
Пользователь прислал Operator рецепт мангового чизкейка и попросил купить нужные продукты по «самым низким ценам». ИИ добавил их в корзину и попросил человека действовать дальше. Источник: Rowan Cheung
Operator бронирует билеты из Марракеша в Касабланку. Источник: Kol Tregaskes
  • Operator просит помощи человека, когда нужно ввести капчу и данные для оплаты или войти в аккаунт.
Operator возвращается в чат, чтобы передать пользователю управление для ввода капчи. Источник: Rowan Cheung
  • Некоторые решения он принимает самостоятельно, например, ищет информацию в альтернативных источниках, если его блокируют на нужных человеку сайтах.
Пользователь попросил составить план поездки в Австрию на основе обсуждений в Reddit, бюджета и интересов. Reddit не пустил бота на сайт, поэтому тот стал добавлять название соцсети в свои поисковые запросы. Источник: Rowan Cheung
  • Operator можно также попросить разослать письма адресатам по единому шаблону или написать пост в социальную сеть.
Пользовательница просит Operator разослать письма людям из списка и даёт шаблон. Источник: Helena Zhang
<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdenissexy%2F9368&postId=1772103" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Публикация</a> автора Telegram-канала Denis Sexy IT, которую опубликовал Operator
Публикация автора Telegram-канала Denis Sexy IT, которую опубликовал Operator
Запрос: «Зайди в веб-версию Telegram, найди канал Denis Sexy IT и напиши пост "Здарова, кожаные"». Источник: Denis Sexy IT

Неудачи и негативные отзывы

  • Пользователи пишут, что Operator не всегда может найти нужные кнопки и возвращается с вопросом в чат. В примере Ширяева он не справился с просьбой проставить фильмам низкие оценки — «не смог разобраться с интерфейсом "Кинопоиска"».
  • Есть сообщения о том, что Operator часто не попадает по кнопкам, «промахиваясь на несколько пикселей», и в некоторых случаях так медлит, что проще самому выполнить нужное действие — «выйдет в десять раз быстрее».
  • 23 января 2025 года OpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator, она доступна подписчикам ChatGPT Pro в США на сайте в режиме «исследовательского превью». Когда доступ откроют пользователям других платных тарифов и интегрируют агента в ChatGPT, компания не уточнила.
Подписка ChatGPT Pro стоит $200 в месяц. Источник: Ashutosh Shrivastava 

#новости #chatgpt

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24 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Сварит борщ, родит сына
Что он ещё умеет

4
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Вадим Д.

Если картошку жарить не умеет, то пока не так он и хорош!

2
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Артур Мороз

Посадит дом и построит дерево

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Илья Дёмин

Молодцы... Сами же открыли ящик Пандоры. Все же понимают. к чему это приведёт. Интернет можно хоронить. Профили в соц. сетях, отзывы на картах, покупки и отзывы на маркетплейсах, сами товары и их описание, фото, комментарии, обсуждения, вопросы, музыка, фильмы, видео, фото, новости, статьи — всё это будет генерировать нейросеть. А люди всё это будут жрать. И никто не разберётся, нейросеть это сгенерировала или человек. Да и у вас просто не будет возможности разобраться: с учётом скорости генерации 99.9999% контента будет сгенерировано нейросетью. Весь интернет превратится с одну большую свалку. Всё это закончится либо уничтожением интернета в привычном формате, либо уже вход в интернет по паспорту или биометрии. Чтобы сразу было понятно, что вошёл настоящий человек.

Нифига мне такое будущее не нравится.

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Robert47

Мы с коммандой создаём игры , все текстуры на 100% сгенерированны нейросетью...

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Anton Safonov

Всё в интернете и так всегда генерировалось нейросетями, просто до сих пор они были только органические.

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Будущее вчера

Нифига мне такое будущее не нравитсяКакая досада. Кажется вас забыли спросить...

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