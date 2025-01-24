Собрали первые примеры и наблюдения.ИИ-агент Operator может выполнять действия в браузере за пользователя. В одном из примеров автор описал функции приложения текстом, а ИИ-агент развернул его на платформе для разработки ПО Replit, исправил ошибки и добавил проект на GitHub.Operator пишет код для приложения. Работа заняла «около 30 минут». Видео обрезано и ускорено. Источник: Yohei Во многих примерах из соцсетей пользователи поручают Operator сбор продуктовых корзин и бронирование билетов.Пользователь прислал Operator рецепт мангового чизкейка и попросил купить нужные продукты по «самым низким ценам». ИИ добавил их в корзину и попросил человека действовать дальше. Источник: Rowan CheungOperator бронирует билеты из Марракеша в Касабланку. Источник: Kol Tregaskes Operator просит помощи человека, когда нужно ввести капчу и данные для оплаты или войти в аккаунт.Operator возвращается в чат, чтобы передать пользователю управление для ввода капчи. Источник: Rowan CheungНекоторые решения он принимает самостоятельно, например, ищет информацию в альтернативных источниках, если его блокируют на нужных человеку сайтах.Пользователь попросил составить план поездки в Австрию на основе обсуждений в Reddit, бюджета и интересов. Reddit не пустил бота на сайт, поэтому тот стал добавлять название соцсети в свои поисковые запросы. Источник: Rowan CheungOperator можно также попросить разослать письма адресатам по единому шаблону или написать пост в социальную сеть.Пользовательница просит Operator разослать письма людям из списка и даёт шаблон. Источник: Helena Zhang Публикация автора Telegram-канала Denis Sexy IT, которую опубликовал Operator Запрос: «Зайди в веб-версию Telegram, найди канал Denis Sexy IT и напиши пост "Здарова, кожаные"». Источник: Denis Sexy ITНеудачи и негативные отзывыПользователи пишут, что Operator не всегда может найти нужные кнопки и возвращается с вопросом в чат. В примере Ширяева он не справился с просьбой проставить фильмам низкие оценки — «не смог разобраться с интерфейсом "Кинопоиска"».Есть сообщения о том, что Operator часто не попадает по кнопкам, «промахиваясь на несколько пикселей», и в некоторых случаях так медлит, что проще самому выполнить нужное действие — «выйдет в десять раз быстрее».23 января 2025 года OpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator, она доступна подписчикам ChatGPT Pro в США на сайте в режиме «исследовательского превью». Когда доступ откроют пользователям других платных тарифов и интегрируют агента в ChatGPT, компания не уточнила.Подписка ChatGPT Pro стоит $200 в месяц. Источник: Ashutosh Shrivastava #новости #chatgpt
Сварит борщ, родит сына
Что он ещё умеет
Если картошку жарить не умеет, то пока не так он и хорош!
Посадит дом и построит дерево
Молодцы... Сами же открыли ящик Пандоры. Все же понимают. к чему это приведёт. Интернет можно хоронить. Профили в соц. сетях, отзывы на картах, покупки и отзывы на маркетплейсах, сами товары и их описание, фото, комментарии, обсуждения, вопросы, музыка, фильмы, видео, фото, новости, статьи — всё это будет генерировать нейросеть. А люди всё это будут жрать. И никто не разберётся, нейросеть это сгенерировала или человек. Да и у вас просто не будет возможности разобраться: с учётом скорости генерации 99.9999% контента будет сгенерировано нейросетью. Весь интернет превратится с одну большую свалку. Всё это закончится либо уничтожением интернета в привычном формате, либо уже вход в интернет по паспорту или биометрии. Чтобы сразу было понятно, что вошёл настоящий человек.
Нифига мне такое будущее не нравится.
Мы с коммандой создаём игры , все текстуры на 100% сгенерированны нейросетью...
Всё в интернете и так всегда генерировалось нейросетями, просто до сих пор они были только органические.
Нифига мне такое будущее не нравитсяКакая досада. Кажется вас забыли спросить...