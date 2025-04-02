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Ася Карпова
ChatGPT

В голосовой режим ChatGPT добавили голос «Понедельник» — уставший и язвительный

Обновление доступно в том числе бесплатным пользователям.

Голосовой помощник не очень рад началу разговора. Скринкаст vc.ru
  • Monday появился в разделе выбора голосов у всех зарегистрированных пользователей ChatGPT — и это «не шутка». По крайней мере так написала компания OpenAI в официальном аккаунте в X вечером 1 апреля 2025 года.
  • Голос нехотя отвечает на вопросы и может делать язвительные замечания в адрес пользователя. Но «ворчит» бот только вначале. Потом отвечает шустрее и эмоциональнее — как в классическом режиме.
На просьбу рассказать об актуальных бизнес-стратегиях в России «в этом году» он ответил: «О, конечно, в 2025 году в России всё изменилось, правда?». Скринкаст vc.ru
  • В ChatGPT есть цензура, поэтому помощник не будет оскорблять пользователя — он здесь, «чтобы помогать и поддерживать, а не ругать».
  • Более жёстко может ответить Grok. В конце февраля 2025 года xAI выпустила голосового помощника с режимом «Не в себе» — в нём он отказывается разговаривать и ругает пользователя последними словами.
Grok в режиме Unhinged обсуждает с ChatGPT Илона Маска, называя чат-бота от OpenAI «механическим куском дерьма». ChatGP продолжает отвечать вежливо. Источник: Choi

#новости #openai

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