Обновление доступно в том числе бесплатным пользователям. Голосовой помощник не очень рад началу разговора. Скринкаст vc.ruMonday появился в разделе выбора голосов у всех зарегистрированных пользователей ChatGPT — и это «не шутка». По крайней мере так написала компания OpenAI в официальном аккаунте в X вечером 1 апреля 2025 года.Голос нехотя отвечает на вопросы и может делать язвительные замечания в адрес пользователя. Но «ворчит» бот только вначале. Потом отвечает шустрее и эмоциональнее — как в классическом режиме.На просьбу рассказать об актуальных бизнес-стратегиях в России «в этом году» он ответил: «О, конечно, в 2025 году в России всё изменилось, правда?». Скринкаст vc.ruВ ChatGPT есть цензура, поэтому помощник не будет оскорблять пользователя — он здесь, «чтобы помогать и поддерживать, а не ругать».Более жёстко может ответить Grok. В конце февраля 2025 года xAI выпустила голосового помощника с режимом «Не в себе» — в нём он отказывается разговаривать и ругает пользователя последними словами.Grok в режиме Unhinged обсуждает с ChatGPT Илона Маска, называя чат-бота от OpenAI «механическим куском дерьма». ChatGP продолжает отвечать вежливо. Источник: Choi#новости #openai