ИИ-агент Codex для программирования стал доступен пользователям ChatGPT Plus

OpenAI представила его в мае 2025 года.Codex появится на боковой панели в ChatGPT и будет открываться в отдельном окне у владельцев подписки Plus за $20 в месяц.Источник: Plivo ИИ-агент подключается к GitHub и работает в «облаке». OpenAI выпустила для него новую модель codex-1 — это дообученная «рассуждающая» o3. По словам компании, она пишет «более чистый» код и проверяет его, пока он не заработает.Пример игры, созданной с помощью Codex. Пользователь дал ИИ-агенту доступ к своему незаконченному проекту и он помог дописать код, «не разрушив» существующий. Источник: MarcusТакже 4 июня 2025 года компания дала доступ к «облегчённой версии» памяти ChatGPT пользователям без подписки. Во время общения чат-бот сможет использовать информацию не из всех диалогов, а из «недавних разговоров».#новости #openai