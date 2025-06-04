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Ася Карпова
ChatGPT

ИИ-агент Codex для программирования стал доступен пользователям ChatGPT Plus

OpenAI представила его в мае 2025 года.

  • Codex появится на боковой панели в ChatGPT и будет открываться в отдельном окне у владельцев подписки Plus за $20 в месяц.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fplivo%2Fstatus%2F1930114952477716718&postId=2026836" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Plivo </a>
Источник: Plivo 
  • ИИ-агент подключается к GitHub и работает в «облаке». OpenAI выпустила для него новую модель codex-1 — это дообученная «рассуждающая» o3. По словам компании, она пишет «более чистый» код и проверяет его, пока он не заработает.
Пример игры, созданной с помощью Codex. Пользователь дал ИИ-агенту доступ к своему незаконченному проекту  и он помог дописать код, «не разрушив» существующий. Источник: Marcus
  • Также 4 июня 2025 года компания дала доступ к «облегчённой версии» памяти ChatGPT пользователям без подписки. Во время общения чат-бот сможет использовать информацию не из всех диалогов, а из «недавних разговоров».

#новости #openai

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