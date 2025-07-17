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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI добавила режим записи встреч в подписку ChatGPT Plus

Функция пока доступна только в десктопном приложении macOS.

  • Record mode — режим записи и расшифровки встреч с временными метками — доступен подписчикам ChatGPT Plus по всему миру, сообщила компания.
  • OpenAI представила его в начале июня 2025 года. На старте он был доступен пользователям Team на macOS.
  • Согласно описанию функции, ChatGPT транскрибирует и обобщит аудиозапись встреч, «мозговых штурмов» или голосовых заметок. OpenAI предупредила, что чат-бот может ошибаться, и посоветовала проверять «важную информацию».
  • Для начала записи нужно нажать на соответствующую иконку в чате. Запись можно приостановить и затем возобновить либо остановить и отправить в ChatGPT. В любой момент её можно отменить, нажав на «крестик». Продолжительность записи — до 120 минут за раз.
Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fborodafm%2F7385&postId=2104969" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Токсичный Епихин</a>»
Источник: Telegram-канал «Токсичный Епихин»

#новости #chatgpt #openai

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