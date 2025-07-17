OpenAI добавила режим записи встреч в подписку ChatGPT Plus

Функция пока доступна только в десктопном приложении macOS.Record mode — режим записи и расшифровки встреч с временными метками — доступен подписчикам ChatGPT Plus по всему миру, сообщила компания.OpenAI представила его в начале июня 2025 года. На старте он был доступен пользователям Team на macOS.Согласно описанию функции, ChatGPT транскрибирует и обобщит аудиозапись встреч, «мозговых штурмов» или голосовых заметок. OpenAI предупредила, что чат-бот может ошибаться, и посоветовала проверять «важную информацию».Для начала записи нужно нажать на соответствующую иконку в чате. Запись можно приостановить и затем возобновить либо остановить и отправить в ChatGPT. В любой момент её можно отменить, нажав на «крестик». Продолжительность записи — до 120 минут за раз.Источник: Telegram-канал «Токсичный Епихин»#новости #chatgpt #openai