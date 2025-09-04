OpenAI открыла бесплатный доступ к функции «Проектов» в ChatGPT — папок с чатами и документами

В каждом из проектов можно задать чат-боту кастомные инструкции.Компания сделала функцию бесплатной для всех пользователей. Раздел «Проекты» находится в левом боковом меню под кнопкой Sora и списком пользовательских ботов. В папку можно перенести старые чаты или начать новые, задать название проекта и добавить иконки.Скриншот vc.ruТакже можно создать базу знаний чат-бота из файлов с данными и кастомными инструкциями для личного или рабочего проекта. В бесплатной версии для одной папки можно загрузить до пяти документов. По подписке Plus — 25 файлов, Pro — 40. Функция «памяти» в каждом проекте управляется отдельно.«Проекты» доступны в веб-версии и мобильном приложении на Android. На iOS они появятся «в ближайшие дни».Источник: OpenAIФункцию добавили в ChatGPT в 2024 году, она была доступна подписчикам тарифов Plus и Pro за $20 и $200 в месяц соответственно.В апреле 2025 года аналогичные папки Workspaces появились в Grok. Они бесплатные.«Проекты» в Claude доступны пользователям тарифных планов Pro и Team за $17 и $25 в месяц соответственно.#новости