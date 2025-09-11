Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

В ChatGPT добавили режим разработчика и возможность подключать чат-бота к сторонним приложениям

Обновление доступно подписчикам Pro и Plus.

Можно подключать несколько приложений, указав адрес MCP-сервера. Здесь и далее источник: OpenAI Developers
  • Разработчики могут подключить ChatGPT к программам и бизнес-инструментам через MCP-серверы. С их помощью бот будет выполнять действия в приложениях по запросу и выводить результат в чате. Например, сможет создать счёт на оплату на основе данных из Stripe.
В ролике компания показала, как подключить MCP-серверы для сторонних приложений на примере Stripe и Zapier
  • «Режим разработчика» надо активировать в настройках в разделе «Коннекторы».
  • Стандарт Model Context Protocol (MCP) с открытым исходным кодом разработала компания Anthropic. Свой MCP-сервер запустили, например, ИИ-поисковик Perplexity и онлайн-среда разработки Replit. Частные разработчики запускают MCP для дизайнеров, например для сервиса Figma.
  • В марте 2025 года поддержку протокола добавила OpenAI, тогда она была доступна только в фреймворке SDK для разработчиков — с ограниченным числом приложений для подключения.

#новости

