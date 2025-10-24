Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI открыла доступ к функции совместного использования «Проектов» всем пользователям ChatGPT

Приглашённые участники могут прикреплять документы и давать задачи чат-боту.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Пользователи без подписки, а также подписчики Plus и Pro могут сделать «Проект» общедоступным или пригласить избранных участников, указав почту, на которую зарегистрирован их аккаунт в ChatGPT.
  • «Проекты» — это папки, в которые можно перенести файлы и переписки с ботом по рабочим или личным задачам. В режиме совместного использования все, у кого есть доступ, смогут прикреплять документы, дополнять базу знаний и кастомные инструкции чат-бота и давать ему запросы.
Можно разрешить редактировать проект или только общаться в чате. Чаты всех участников отображаются отдельно. Источник: OpenAI
  • Раздел «Проекты» добавили в ChatGPT в 2024 году. С сентября 2025-го они доступны бесплатно всем пользователям, но делиться ими могли только подписчики плана Business за $25 в месяц.

#новости

4
1
1
8 комментариев