OpenAI представила инструмент «исследование покупок» в ChatGPT для поиска и сравнения товаров

Он доступен в том числе пользователям без подписки.Источник: OpenAIПользователи уже используют ChatGPT для поиска и сравнения товаров — чтобы помочь им более осознанно принимать решения, компания разработала инструмент shopping research.По словам OpenAI, функция позволяет получить более подробный и обдуманный ответ, когда запрос связан со сравнением товаров или содержит ограничения. Когда пользователь задаст вопрос, связанный с покупками, чат-бот предложит провести исследование. Функцию также можно включить в меню.Источник: OpenAIЧат-бот задаст уточняющие вопросы, например о бюджете или нужных функциях, и найдёт «актуальную информацию» о товарах в интернете — в процессе можно отмечать варианты как подходящие или нет.Исследование займёт «несколько минут», говорят в компании. Затем ChatGPT представит «руководство» с лучшими вариантами, их отличиями, информацией от продавцов. Если в чате включена функция «памяти», чат-бот также учтёт при исследовании темы предыдущих бесед.Чтобы купить товар, нужно перейти на сайт продавца. В будущем OpenAI планирует добавить покупки через ChatGPT — для продавцов, участвующих в программе Instant Checkout.Инструмент работает на базе GPT‑5 mini, обученной для решения задач, связанных с покупками. Однако компания отметила, что чат-бот всё же может ошибаться, и рекомендовала перепроверять информацию у продавцов.Компания «раскатывает» shopping research, начиная с 24 ноября 2025 года, для зарегистрированных пользователей ChatGPT — бесплатных и подписчиков Go, Plus и Pro. «В течение праздников» OpenAI даёт «практически безлимитный доступ» для всех тарифов.Источник: OpenAI #новости #openai #chatgpt