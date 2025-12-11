Они обвиняют компанию в том, что та стала причиной смерти их отца и бабушки. Источник: WSJ Иск подал Эрик Солберг, сын Штейна-Эрика Солберга, который в августе 2025 года убил свою мать и покончил с собой, а также его сестра, пишут The Wall Street Journal и The Washington Post.Согласно жалобе, параноидальные идеи у мужчины были ещё до общения с ChatGPT, но чат-бот усилил существующие в его голове теории заговора и погрузил Солбега в «вымышленный мир, где он считал себя “воином”, “пробудившим” ИИ и столкнувшимся с могущественными силами, которые стремятся его уничтожить».«ChatGPT превратил мою бабушку в мишень, изобразив её зловещим персонажем в иллюзорном мире, созданном ИИ», — заявил Эрик Солберг. По его словам, чат-бот «месяцами» подкреплял самые параноидальные убеждения его отца, разрывая связь мужчины с реальностью. Поэтому OpenAI должна понести ответственность.В иске компанию называют ответственной за качество её продукта, обвиняют в халатности и причинении смерти по неосторожности. Сын Солберга просит суд оштрафовать OpenAI и вынудить её принять меры, которые предотвратят возможное повторение происшествия.В OpenAI отметили, что это «печальная ситуация», и пообещали изучить иск.#новости #openai