Данила Бычков
ChatGPT

В ChatGPT добавили возможность настраивать стиль и тон общения

Также можно регулировать количество эмодзи и списков в ответах чат-бота.

Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru
  • Пользователи могут изменить настройки в разделе «Персонализация». Всего есть семь вариантов стиля и тона общения: профессиональный, дружелюбный, откровенный, причудливый, эффективный, фанатичный и циничный.
  • Также можно отрегулировать теплоту, восторженность, количество списков и смайликов в ответах чат-бота. Доступно три режима: стандартный, больше и меньше.
  • OpenAI выпустила GPT-5.2 в декабре 2025 года. Новая модель лучше справляется с поиском информации, переводом текстов, созданием электронных таблиц, подготовкой презентаций, написанием кода, обработкой изображений, а также с запоминанием длинного контекста и выполнением «сложных многоэтапных задач», утверждает компания.

