В ChatGPT добавили возможность настраивать стиль и тон общения

Также можно регулировать количество эмодзи и списков в ответах чат-бота. Источник: скриншот vc.ruПользователи могут изменить настройки в разделе «Персонализация». Всего есть семь вариантов стиля и тона общения: профессиональный, дружелюбный, откровенный, причудливый, эффективный, фанатичный и циничный.Также можно отрегулировать теплоту, восторженность, количество списков и смайликов в ответах чат-бота. Доступно три режима: стандартный, больше и меньше.OpenAI выпустила GPT-5.2 в декабре 2025 года. Новая модель лучше справляется с поиском информации, переводом текстов, созданием электронных таблиц, подготовкой презентаций, написанием кода, обработкой изображений, а также с запоминанием длинного контекста и выполнением «сложных многоэтапных задач», утверждает компания.#новости #chatgpt