OpenAI ищет специалиста по управлению рисками в кибербезопасности, биотехнологиях и создании «самоулучшающихся систем»

OpenAI опубликовала вакансию на позицию Head of Preparedness — руководителя по «готовности» к рискам от развития ИИ-моделей. Об этом рассказал гендиректор компании Сэм Альтман в X.

По его словам, ИИ-модели быстро совершенствуются и «начинают создавать реальные проблемы». Специалист должен минимизировать риски в кибербезопасности, «выработать подходы к выпуску биотехнологий» и «систем, способных к самоулучшению».

19 декабря 2025 года OpenAI выпустила модель GPT-5.2-Codex, которую называет лучшей в поиске уязвимостей в коде. Тогда компания предупредила, что злоумышленники могут использовать её для кибератак.



Среди рисков компания также приводит влияние чат-ботов на психическое здоровье людей.