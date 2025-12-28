Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI ищет специалиста по управлению рисками в кибербезопасности, биотехнологиях и создании «самоулучшающихся систем»

Позиция понадобилась в условиях быстрого развития ИИ-моделей компании, заявил Сэм Альтман.

Источник: TechCrunch
Источник: TechCrunch

  • OpenAI опубликовала вакансию на позицию Head of Preparedness — руководителя по «готовности» к рискам от развития ИИ-моделей. Об этом рассказал гендиректор компании Сэм Альтман в X.

  • По его словам, ИИ-модели быстро совершенствуются и «начинают создавать реальные проблемы». Специалист должен минимизировать риски в кибербезопасности, «выработать подходы к выпуску биотехнологий» и «систем, способных к самоулучшению».

  • 19 декабря 2025 года OpenAI выпустила модель GPT-5.2-Codex, которую называет лучшей в поиске уязвимостей в коде. Тогда компания предупредила, что злоумышленники могут использовать её для кибератак.

  • Среди рисков компания также приводит влияние чат-ботов на психическое здоровье людей.

  • Специалист будет работать в команде по безопасности в главном офисе в Сан-Франциско. Зарплата — $555 тысяч в год плюс акции компании.

Полина Лааксо
AI
Психиатры фиксируют рост случаев «ИИ-психоза», но не спешат признавать его как диагноз — чтобы не усугублять стигматизацию реального психоза и не демонизировать нейросети

Хотя о том, что в бред рискуют впасть и здоровые люди, говорят уже и в ИИ-отрасли.

Источник фото: The Independent

#новости

4
30 комментариев