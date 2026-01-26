OpenAI оценила рекламу в ChatGPT в $60 за 1000 просмотров — The Information

При этом рекламодатели получат ограниченный набор метрик, пишет издание.Источник: OpenAI Цена OpenAI втрое превышает обычную стоимость рекламы на платформе Meta*, приводит The Verge сообщение The Information. Несмотря на это, компания не будет предоставлять рекламодателям столько же информации, сколько Meta* или Google.Например, рассказывать, совершил ли пользователь какое-либо целевое действие вроде покупки. Первые рекламодатели получат только данные о результативности вроде общего количества просмотров или кликов.OpenAI может начать предоставлять эти сведения позже, отмечает издание. Однако компания обещала пользователям, что не станет продавать их данные рекламодателям.Компания объявила о планах протестировать рекламу в ChatGPT «в ближайшие недели» в январе 2026 года. Её планируют показывать пользователям бесплатной версии и подписчикам ChatGPT Go в США. По словам OpenAI, рекламный блок не должен появляться в «деликатных» темах вроде здоровья или политики и влиять на ответы чат-бота.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #openai #chatgpt