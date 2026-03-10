Apple и OpenAI интегрировали Shazam в ChatGPT

Мини-приложение доступно бесплатно всем пользователям.Источник: 9to5macOpenAI добавила Shazam в каталог мини-приложений внутри ChatGPT. Пользователь может спросить «Shazam, что играет?» или «Shazam, что это за песня?» голосом или текстовым сообщением в чат-боте. Сервис предложит включить микрофон.Также можно перейти на страницу приложения или вызвать его в чате через @.Скриншот vc.ruДля распознавания не нужен аккаунт Shazam, но для сохранения найденной песни в библиотеку понадобится привязать учётную запись.Shazam доступен в веб-версии и мобильных приложениях ChatGPT на iOS и Android всем пользователям, в том числе бесплатно.6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT мини-приложения. Инструкции чат-боту можно писать на естественном языке — он использует некоторые инструменты сервисов и автоматизирует работу. Есть интеграция с Booking.com, Adobe Photoshop, Express и Acrobat, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Tripadvisor и Peloton. В декабре 2025-го компания добавила возможность привязать аккаунт Apple Music к ChatGPT. Приложение пока не позволяет полноценно слушать музыку, не выходя из чат-бота. Можно только создавать плейлисты по текстовым запросам или находить песни, альбомы и исполнителей по стилю, годам создания, фильмам и так далее.Ася КарповаChatGPT18.12.2025OpenAI запустила магазин приложений с возможностями монетизации внутри ChatGPT Разработчики могут размещать в нём свои сервисы.#новости