Ася Карпова
ChatGPT

Apple и OpenAI интегрировали Shazam в ChatGPT

Мини-приложение доступно бесплатно всем пользователям.

Источник: 9to5mac
  • OpenAI добавила Shazam в каталог мини-приложений внутри ChatGPT. Пользователь может спросить «Shazam, что играет?» или «Shazam, что это за песня?» голосом или текстовым сообщением в чат-боте. Сервис предложит включить микрофон.
  • Также можно перейти на страницу приложения или вызвать его в чате через @.
Скриншот vc.ru
  • Для распознавания не нужен аккаунт Shazam, но для сохранения найденной песни в библиотеку понадобится привязать учётную запись.
  • Shazam доступен в веб-версии и мобильных приложениях ChatGPT на iOS и Android всем пользователям, в том числе бесплатно.
  • 6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT мини-приложения. Инструкции чат-боту можно писать на естественном языке — он использует некоторые инструменты сервисов и автоматизирует работу. Есть интеграция с Booking.com, Adobe Photoshop, Express и Acrobat, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Tripadvisor и Peloton.
  • В декабре 2025-го компания добавила возможность привязать аккаунт Apple Music к ChatGPT. Приложение пока не позволяет полноценно слушать музыку, не выходя из чат-бота. Можно только создавать плейлисты по текстовым запросам или находить песни, альбомы и исполнителей по стилю, годам создания, фильмам и так далее.
Ася Карпова
ChatGPT
