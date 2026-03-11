OpenAI запланировала встроить видеогенератор Sora в ChatGPT — The Information

Это может помочь увеличить количество пользователей чат-бота на фоне роста конкуренции с Claude.Источник: Getty ImagesО планах компании сообщило The Information, выдержки из его материала приводят The Verge и Reuters. Сейчас Sora доступна на сайте и в видео отдельных приложений.Обновление позволит пользователям ChatGPT генерировать видео с помощью Sora внутри чат-бота. Это может помочь компании привлечь больше пользователей на фоне обострения конкуренции ChatGPT с Claude от Anthropic, отмечает The Verge.Одновременно может вырасти и количество генерируемых дипфейков. Кроме того, по словам The Information, интеграция может увеличить затраты OpenAI, что потенциально может сказаться на цене подписки на чат-бот.Данила БычковAI12.11.2025Генерация пользователями видео в Sora 2 может обходиться OpenAI примерно в $15 млн в день — Forbes Один 10-секундный ролик стоит около $1,3. #новости #openai #sora