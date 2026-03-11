Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI запланировала встроить видеогенератор Sora в ChatGPT — The Information

Это может помочь увеличить количество пользователей чат-бота на фоне роста конкуренции с Claude.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • О планах компании сообщило The Information, выдержки из его материала приводят The Verge и Reuters. Сейчас Sora доступна на сайте и в видео отдельных приложений.
  • Обновление позволит пользователям ChatGPT генерировать видео с помощью Sora внутри чат-бота. Это может помочь компании привлечь больше пользователей на фоне обострения конкуренции ChatGPT с Claude от Anthropic, отмечает The Verge.
  • Одновременно может вырасти и количество генерируемых дипфейков. Кроме того, по словам The Information, интеграция может увеличить затраты OpenAI, что потенциально может сказаться на цене подписки на чат-бот.
Данила Бычков
AI
Генерация пользователями видео в Sora 2 может обходиться OpenAI примерно в $15 млн в день — Forbes

Один 10-секундный ролик стоит около $1,3.

Источник: Bloomberg

#новости #openai #sora

7 комментариев