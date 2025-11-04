Популярное
Полина Лааксо
AI

OpenAI выпустила приложение Sora для Android — в ограниченном количестве стран

Когда список расширят — неизвестно.

На картинке — интерфейс App Store. Источник фото: Getty Images
  • Android-приложение Sora доступно в Google Play пользователям из США, Канады, Японии, Южной Кореи, Вьетнама, а также Тайваня и Таиланда.
  • OpenAI представила генератор видео Sora 2 и приложение для iOS в сентябре 2025 года. Сначала доступ давали по приглашениям — пользователям с канадскими и американскими IP-адресами. В октябре список государств пополнили упомянутыми странами, а приглашения упразднили.
  • Тогда же разработчик увеличил длину роликов до 15 секунд для всех пользователей и до 25 секунд для подписчиков ChatGPT Pro.
