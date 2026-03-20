OpenAI запланировала объединить ChatGPT, ИИ-агента Codex и браузер Atlas в «суперприложение» для ПК — WSJ

Компания хочет «упростить» пользовательский опыт, и сконцентрировать ресурсы вокруг единого продукта, чтобы эффективней конкурировать с Anthropic.Фото Unsplash Курировать проект по созданию единой платформы будет руководитель отдела приложений Фиджи Симо, узнало WSJ. Он сообщил сотрудникам, что стратегия с множеством разрозненных привела к «распылению ресурсов», замедлению работы и «не нашла отклика» у пользователей.В рамках «суперприложения» OpenAI хочет сделать упор на развитие ИИ-агентов, чтобы модели могли автономно выполнять разные задачи на компьютере пользователя, рассказал собеседник в компании. Руководство рассчитывает, что объединение продуктов позволит оптимизировать ресурсы для конкуренции с Anthropic.В ближайшие месяцы OpenAI планирует обновить Codex, чтобы ИИ-агент мог работать не только над задачами по программированию. Затем его объединят с ChatGPT и браузером Atlas в единое приложение для ПК. Мобильная версия ChatGPT останется без изменений.В феврале 2026 года OpenAI наняла создателя инструмента для создания ИИ-агентов OpenClaw Питера Штайнбергера. Он возглавил разработку «следующего поколения ИИ-агентов», которое «станет основой для всех продуктов», заявил тогда глава компании Сэм Альтман.#новости