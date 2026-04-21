OpenAI представила модель Images 2.0 для генерации изображений в ChatGPT

Она уже доступна в чат-боте и через API.Источник: OpenAIImages 2.0 — первая визуальная модель компании с возможностями «рассуждений», рассказала OpenAI. Когда в ChatGPT выбрана рассуждающая модель, Images 2.0 может выполнять поиск релевантной информации в интернете, генерировать несколько изображений для одного промпта и перепроверять свой результат.В отличие от других моделей для генерации изображений компании, Images 2.0 лучше воспроизводит языки, которые используют не латинский алфавит, — в частности, японский, корейский, китайский, хинди и бенгали. Сгенерированные на них тексты не только отображаются корректно, но и написаны связно.Images 2.0 лучше передаёт детали — например, на фотографиях добавляет «крошечные недостатки» для придания реализма, — точнее воспроизводит кинематографические кадры, пиксельную графику и другие стили.Компания отметила, что пока Images 2.0 может быть сложно справляться с задачами вроде генерации руководства по оригами, головоломок или деталей на наклонных поверхностях.Images 2.0 доступна всем пользователям ChatGPT и Codex. Режим работы с рассуждениями — подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Business. Модель gpt-image-2 также доступна в API.Примеры пользователей, которые начали получать доступ 21 апреля 2026 годаСравнение результатов генерации Nano Banana Pro от Google (слева) и gpt-image-2 (справа).