Исследование: рыночная доля ChatGPT в мае 2026 года впервые опустилась ниже 50% — но чат-бот всё равно остаётся самым популярным среди пользователей

За ним идут Gemini от Google и Claude от Anthropic.Источник: Sensor TowerОб этом пишет TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower. К концу мая 2026 года доля ChatGPT составляла 46,4% по сравнению с больше чем 50% до января 2026-го — она упала из-за перехода пользователей на другие ИИ-платформы. В основном — Gemini и Claude. Их доли — 27,7% и 10,3% соответственно.Доля других чат-ботов, в том числе Grok, Perplexity, DeepSeek и Meta* AI, составляет менее 5%.Как следует из отчёта Sensor Tower, пользователи всё чаще стали менять свои предпочтения — на это влияют разные факторы. Для них важно в том числе доверие к бренду: например, из-за сделки OpenAI с Пентагоном в конце февраля 2026-го выросло количество удалений приложения ChatGPT.Но интересуют пользователей и функции: на стороне Gemini — интеграция с экосистемой Google, а Claude от Anthropic популярен как «эффективный рабочий инструмент», указывает издание.По прогнозу Sensor Tower, по итогам первой половины 2026 года количество загрузок ИИ-помощников составит 2,3 млрд, расходы на них — $4,2 млрд. Для сравнения: в первой половине 2025-го пользователи потратили на чат-боты $1,8 млрд.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости #chatgpt