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Евгения Евсеева
ChatGPT

Исследование: рыночная доля ChatGPT в мае 2026 года впервые опустилась ниже 50% — но чат-бот всё равно остаётся самым популярным среди пользователей

За ним идут Gemini от Google и Claude от Anthropic.

Источник: Sensor Tower
Источник: Sensor Tower
  • Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower. К концу мая 2026 года доля ChatGPT составляла 46,4% по сравнению с больше чем 50% до января 2026-го — она упала из-за перехода пользователей на другие ИИ-платформы. В основном — Gemini и Claude. Их доли — 27,7% и 10,3% соответственно.
  • Доля других чат-ботов, в том числе Grok, Perplexity, DeepSeek и Meta* AI, составляет менее 5%.
  • Как следует из отчёта Sensor Tower, пользователи всё чаще стали менять свои предпочтения — на это влияют разные факторы. Для них важно в том числе доверие к бренду: например, из-за сделки OpenAI с Пентагоном в конце февраля 2026-го выросло количество удалений приложения ChatGPT.
  • Но интересуют пользователей и функции: на стороне Gemini — интеграция с экосистемой Google, а Claude от Anthropic популярен как «эффективный рабочий инструмент», указывает издание.
  • По прогнозу Sensor Tower, по итогам первой половины 2026 года количество загрузок ИИ-помощников составит 2,3 млрд, расходы на них — $4,2 млрд. Для сравнения: в первой половине 2025-го пользователи потратили на чат-боты $1,8 млрд.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #chatgpt

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