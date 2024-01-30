«Тинькофф» перестал владеть криптовалютным сервисом Aximetria Статьи редакции
На сайте компании указано, что она больше не обслуживает клиентов.
- Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы сервиса. Доля ООО «ТКС» (входит в TCS Group, материнскую компанию «Тинькофф») перешла к консалтинговой компании Red Circle AG. «ТКС» принадлежало 100% Aximetria, сообщает издание. В январе 2022-го источники The Bell предполагали, что «Тинькофф» купил 83,2% криптовалютного сервиса.
- Когда «Тинькофф» перестал быть акционером, «Интерфакс» не указывает. По данным North Data, это произошло в сентябре 2023-го. Сумма сделки неизвестна.
- Управляющим директором Aximetria остался Антон Кицун — по данным на апрель 2022 года, он возглавлял управление инвестиционным бизнесом «Тинькофф Инвестиций».
- На сайте Aximetria указано, что сервис прекратил обслуживание клиентов. Когда это произошло — не раскрывается. В «Тинькофф» от комментариев отказались.
СМИ писали, что Aximetria — член саморегулируемой организации VQF, которая признана швейцарской Службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA). В 2019-м сервис получил лицензию VQF, лицензии FINMA у него нет. Швейцарский регулятор рассказал «Интерфаксу», что не комментирует прекращение компанией обслуживания клиентов.
- Aximetria основал в 2018 году бывший директор подразделения Big Data в АФК «Система» Алексей Аксельрод в партнёрстве с инвестиционной компанией Digital Horizon. Свою долю она продала TCS Group.
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Вот крипта потихоньку все-же загибается. Как у нас так и за бугром.
Хайп ушел к нейросетям.
Комментарий удален модератором
Перечитай свой комментарий в конце года)
А вот и верующие в то, что зарегулированная по самые помидоры крипта кому-нибудь будет нужна. Смиритесь уже, что идея хорошая, но все реализации полное г...
Точно, ждём цифровой рубль ₽
Постараюсь не забыть)
Ветеринарная крипта?
Именно она
Если крипта загибается, как же так вышло, что биткоин с октября 2022 года безудержно растет?
Да это все моя зависть… Отказался купить битки когда тот стоил по паре баксов за штуку)))
Ой вэй
Вы уверены, что Тинькофф сам решает как быть, что делать?
"Тинькофф" вошел в игру, ожидая золотой лихорадки - но, похоже, нашел только песок.