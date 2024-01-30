СМИ писали, что Aximetria — член саморегулируемой организации VQF, которая признана швейцарской Службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA). В 2019-м сервис получил лицензию VQF, лицензии FINMA у него нет. Швейцарский регулятор рассказал «Интерфаксу», что не комментирует прекращение компанией обслуживания клиентов.