Крипто
Евгения Евсеева

«Тинькофф» перестал владеть криптовалютным сервисом Aximetria Статьи редакции

На сайте компании указано, что она больше не обслуживает клиентов.

  • Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы сервиса. Доля ООО «ТКС» (входит в TCS Group, материнскую компанию «Тинькофф») перешла к консалтинговой компании Red Circle AG. «ТКС» принадлежало 100% Aximetria, сообщает издание. В январе 2022-го источники The Bell предполагали, что «Тинькофф» купил 83,2% криптовалютного сервиса.
  • Когда «Тинькофф» перестал быть акционером, «Интерфакс» не указывает. По данным North Data, это произошло в сентябре 2023-го. Сумма сделки неизвестна.
  • Управляющим директором Aximetria остался Антон Кицун — по данным на апрель 2022 года, он возглавлял управление инвестиционным бизнесом «Тинькофф Инвестиций».
  • На сайте Aximetria указано, что сервис прекратил обслуживание клиентов. Когда это произошло — не раскрывается. В «Тинькофф» от комментариев отказались.

  • СМИ писали, что Aximetria — член саморегулируемой организации VQF, которая признана швейцарской Службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA). В 2019-м сервис получил лицензию VQF, лицензии FINMA у него нет. Швейцарский регулятор рассказал «Интерфаксу», что не комментирует прекращение компанией обслуживания клиентов.

  • Aximetria основал в 2018 году бывший директор подразделения Big Data в АФК «Система» Алексей Аксельрод в партнёрстве с инвестиционной компанией Digital Horizon. Свою долю она продала TCS Group.

#новости #тинькофф

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13 комментариев
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 Евгений Шевцов

Вот крипта потихоньку все-же загибается. Как у нас так и за бугром.
Хайп ушел к нейросетям.

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Комментарий удален модератором

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Tarki

Перечитай свой комментарий в конце года)

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Fallen-117

А вот и верующие в то, что зарегулированная по самые помидоры крипта кому-нибудь будет нужна. Смиритесь уже, что идея хорошая, но все реализации полное г...

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Tarki

Точно, ждём цифровой рубль ₽

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Евгений Шевцов

Постараюсь не забыть)

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Dengi

Ветеринарная крипта?

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Евгений Шевцов

Именно она

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Dengi

Если крипта загибается, как же так вышло, что биткоин с октября 2022 года безудержно растет?

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Евгений Шевцов

Да это все моя зависть… Отказался купить битки когда тот стоил по паре баксов за штуку)))

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Tarki

Ой вэй

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debil
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Илья Попов

Вы уверены, что Тинькофф сам решает как быть, что делать?

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Datalook - анализ конкурента

"Тинькофф" вошел в игру, ожидая золотой лихорадки - но, похоже, нашел только песок.

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