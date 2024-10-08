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Полина Лааксо
Крипто

Криптобиржа Crypto.com подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы «защитить будущее местной криптоиндустрии»

Компания считает, что регулятор «выходит за рамки полномочий».

  • Иск — это ответ Crypto.com на особое уведомление, полученное от комиссии (SEC). Она направляет его тем, в отношении кого проводит расследование и на кого собирается подать в суд. Подобные письма приходили Robinhood, Coinbase, Uniswap, Ethereum Foundation и другим отраслевым проектам.

Биржа назвала действия SEC «самочинными и несправедливыми» — особенно с учётом того, что после грядущих выборов политика администрации президента США может стать конструктивнее (кандидат Дональд Трамп, который раньше считал биткоин «скамом», выступает в поддержку криптовалют — vc.ru).

  • По словам Crypto.com, регулятор установил «незаконное правило», согласно которому сделки практически со всеми криптоактивами приравниваются к операциям с ценными бумагами. Вот только идентичные транзакции в биткоинах и эфире «почему-то» не считаются таковыми. Применение подобного правила — «произвол».
  • Биржа потребовала от SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) составить совместное толкование, которое, помимо прочего, прояснит, что некоторые криптодеривативы регулируются в стране только CFTC и больше никем. Если стороны откажутся, то должны обосновать свою позицию письменно.
  • Для Crypto.com идти в суд против федерального агентства — «беспрецедентный шаг», но его политика «не оставила выбора». Компания отметила, что действует в интересах криптоотрасли и работает в соответствии с законами — располагая как минимум сотней разрешений от регуляторов разных стран.
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • Основанная в 2016 году Crypto.com — одна из крупнейших криптобирж. С начала 2024 года она зафиксировала самый большой прирост в спотовой торговле, в то время как доля Binance, лидера рынка, наоборот, сократилась, сообщало в октябре 2024 года Forklog со ссылкой на отчёт CCData.

#новости

5
5 комментариев
Руслан Астафьев

Крипта неподконтрольна властям - говорили они)
Это новые деньги, которые вне налогов - говорили они)

Ну-ну...

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H.G.

есть сегмент, который вне контроля. к биржам это отношения не имеет. биржи = банки. деньги на бирже - это деньги биржи, а не ваши

1
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Владимир Шевцов

Флаг им в руки

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dru dru

У меня дырявый пакет с баранками в самокате назвали техническим отверстием и не произвол

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Zloy Sniper

Суд разберется. Мы же много раз видели это в американских фильмах

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