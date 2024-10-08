Криптобиржа Crypto.com подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы «защитить будущее местной криптоиндустрии»

Биржа назвала действия SEC «самочинными и несправедливыми» — особенно с учётом того, что после грядущих выборов политика администрации президента США может стать конструктивнее (кандидат Дональд Трамп, который раньше считал биткоин «скамом», выступает в поддержку криптовалют — vc.ru).
Крипта неподконтрольна властям - говорили они)
Это новые деньги, которые вне налогов - говорили они)
Ну-ну...
есть сегмент, который вне контроля. к биржам это отношения не имеет. биржи = банки. деньги на бирже - это деньги биржи, а не ваши
Флаг им в руки
У меня дырявый пакет с баранками в самокате назвали техническим отверстием и не произвол
Суд разберется. Мы же много раз видели это в американских фильмах