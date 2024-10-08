Криптобиржа Crypto.com подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы «защитить будущее местной криптоиндустрии»

Биржа назвала действия SEC «самочинными и несправедливыми» — особенно с учётом того, что после грядущих выборов политика администрации президента США может стать конструктивнее (кандидат Дональд Трамп, который раньше считал биткоин «скамом», выступает в поддержку криптовалют — vc.ru).