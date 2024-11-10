Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Крипто

Курс биткоина впервые превысил $79 тысяч

Всего за неделю курс вырос на 16%.

  • Курс биткоина на 13:32 мск растёт на 3,7% и составляет $79,4 тысячи, следует из данных CoinDesk. Приблизительно такие же данные на CoinMarketCap и Binance. Максимально курс поднимался до $79,77 тысячи.
  • Растут и другие криптовалюты, например, Ethereum — на 5%, Dogecoin — на 10,9%, Toncoin — на 7,3%.
  • Значительный рост криптовалюты в выходные 9-10 ноября свидетельствует о высоком интересе частных инвесторов, отмечает CoinDesk. Институциональные инвесторы обычно менее активны в субботу и воскресенье.
  • Биткоин обновляет исторические максимумы несколько дней подряд: 6 ноября курс преодолел отметку в $75 тысяч, 7 ноября — $76 тысяч, 8 ноября — $77 тысяч. Всего за неделю, на которой прошли президентские выборы в США и ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, курс биткоина вырос на 16%.
  • Победа на выборах Дональда Трампа воспринимается на рынке как позитивный знак, поскольку он проявил себя как «сторонник крипты» во время предвыборной кампании. Например, он обещал сделать США «криптостолицей» мира и «биткоин-сверхдержавой».
  • Позиция Трампа противоположна репрессиям в отношении цифровых активов при Джо Байдене, отмечает Bloomberg. Глава Binance Ричард Тэн в беседе с FT назвал победу Трампа началом «золотой эры» криптовалютного рынка.

#новости #биткоин

30 комментариев
Кур-чатов

Предлагаю на VC сразу делать заготовки и писать каждый день как растет Bitcoin

7
Ответить
Poo Teen

Завтра выйдет новость "Биткоин впервые достиг максимума в 80 тысяч долларов!". Ждите.
"Запомните этот твит"

2
Ответить
new_comment

Биткоин, доллар, цены.
Сделать плашку "рост":
- биток +5%
- $ +1.5%
- масло +30%

Ответить
A. Romanova

да, так было бы удобно

Ответить
Альвар

Вот рубль он обеспечен. А чем ваш биткоин обеспечен?

Ответить
Сочинский инвестор

Как чем? Энтузиастами, спекулянтами, любителями халявы и лотерей

2
Ответить
Укладчик стекловаты

Вчера писал.
Биток это твои деньги и никакой клоун из банка не заблокирует их по 115 ФЗ из-за перевода мужа жене на маникюр.
Биток удобно гонять между странами. В 22 году люди скидывали здесь квартиры, покупали крипту, уезжали за границу,там выходили в кэш. Флешку удобнее перевозить чем кэш.
И конечно же спекуляции, но это для тех кто на бирже.

1
Ответить