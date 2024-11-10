Курс биткоина впервые превысил $79 тысяч

Всего за неделю курс вырос на 16%.Курс биткоина на 13:32 мск растёт на 3,7% и составляет $79,4 тысячи, следует из данных CoinDesk. Приблизительно такие же данные на CoinMarketCap и Binance. Максимально курс поднимался до $79,77 тысячи.Растут и другие криптовалюты, например, Ethereum — на 5%, Dogecoin — на 10,9%, Toncoin — на 7,3%.Значительный рост криптовалюты в выходные 9-10 ноября свидетельствует о высоком интересе частных инвесторов, отмечает CoinDesk. Институциональные инвесторы обычно менее активны в субботу и воскресенье.Биткоин обновляет исторические максимумы несколько дней подряд: 6 ноября курс преодолел отметку в $75 тысяч, 7 ноября — $76 тысяч, 8 ноября — $77 тысяч. Всего за неделю, на которой прошли президентские выборы в США и ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, курс биткоина вырос на 16%.Победа на выборах Дональда Трампа воспринимается на рынке как позитивный знак, поскольку он проявил себя как «сторонник крипты» во время предвыборной кампании. Например, он обещал сделать США «криптостолицей» мира и «биткоин-сверхдержавой».Позиция Трампа противоположна репрессиям в отношении цифровых активов при Джо Байдене, отмечает Bloomberg. Глава Binance Ричард Тэн в беседе с FT назвал победу Трампа началом «золотой эры» криптовалютного рынка.#новости #биткоин
Предлагаю на VC сразу делать заготовки и писать каждый день как растет Bitcoin
Завтра выйдет новость "Биткоин впервые достиг максимума в 80 тысяч долларов!". Ждите.
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Биткоин, доллар, цены.
Сделать плашку "рост":
- биток +5%
- $ +1.5%
- масло +30%
да, так было бы удобно
Вот рубль он обеспечен. А чем ваш биткоин обеспечен?
Как чем? Энтузиастами, спекулянтами, любителями халявы и лотерей
Вчера писал.
Биток это твои деньги и никакой клоун из банка не заблокирует их по 115 ФЗ из-за перевода мужа жене на маникюр.
Биток удобно гонять между странами. В 22 году люди скидывали здесь квартиры, покупали крипту, уезжали за границу,там выходили в кэш. Флешку удобнее перевозить чем кэш.
И конечно же спекуляции, но это для тех кто на бирже.