ФНС добавила в личный кабинет налогоплательщика функцию отчётности для майнеров

Нужно зайти в кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнить форму.Скриншот РБКВ личном кабинете налогоплательщика появилась функция, с помощью которой можно направить в налоговую информацию о получении цифровой валюты. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе, пишет ТАСС.Для доступа к сервису нужно зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы подать информацию о намайненной валюте — заполнить форму. Для физлиц она находится в разделе «майнинг», для юрлиц — в «майнинг цифровой валюты». ИП также могут выбрать «майнинг цифровой валюты» в разделе с жизненными ситуациями.ИП и юрлица могут передать информацию, если включены в реестр майнеров и операторов. Физлицам регистрироваться в реестре не нужно при условии, что они соблюдают лимиты энергопотребления. Отчитаться о добытой валюте нужно до 20 числа месяца, следующего за тем, в котором валюту получили.Госдума определила правила налогообложения при майнинге криптовалют в ноябре 2024 года. За майнинг нужно уплатить НДФЛ или налог на прибыль организаций.Валерия ИльинаКрипто31 янвКак начать майнить в России в 2025 году И сделать выбор между обычным процессором, облаком и асиком.#новости #налоги
И майнеры: ну всё, занимаем очередь
А главный сборщик податей:
И займут, это же прачечная от государства, если нужно легализоваться по большому объему в реальных деньгах
Руки-загребуки надо было не для рекламы озон петь. А про правительство наше).
Налоги стали расти за последние пару лет на все что можно. НДФЛ, сборы утилизационные, экспортные на все подряд, от машин до шмотья, уже и на майнинг, который скорее мертв чем жив😂
Штрафы и госпошлины за рассмотрение дел в судах и за разные регистрационные действия не отстают.