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Таня Боброва
Крипто

ФНС добавила в личный кабинет налогоплательщика функцию отчётности для майнеров

Нужно зайти в кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнить форму.

Скриншот РБК
Скриншот РБК
  • В личном кабинете налогоплательщика появилась функция, с помощью которой можно направить в налоговую информацию о получении цифровой валюты. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе, пишет ТАСС.
  • Для доступа к сервису нужно зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. Чтобы подать информацию о намайненной валюте — заполнить форму. Для физлиц она находится в разделе «майнинг», для юрлиц — в «майнинг цифровой валюты». ИП также могут выбрать «майнинг цифровой валюты» в разделе с жизненными ситуациями.
  • ИП и юрлица могут передать информацию, если включены в реестр майнеров и операторов. Физлицам регистрироваться в реестре не нужно при условии, что они соблюдают лимиты энергопотребления. Отчитаться о добытой валюте нужно до 20 числа месяца, следующего за тем, в котором валюту получили.
  • Госдума определила правила налогообложения при майнинге криптовалют в ноябре 2024 года. За майнинг нужно уплатить НДФЛ или налог на прибыль организаций.
Валерия Ильина
Крипто
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#новости #налоги

31
2
55 комментариев
Вадим Д.

И майнеры: ну всё, занимаем очередь

17
3
1
Ответить
Х3р майор
9
1
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Вадим Д.

А главный сборщик податей:

2
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Алекс

И займут, это же прачечная от государства, если нужно легализоваться по большому объему в реальных деньгах

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RustyPC

Руки-загребуки надо было не для рекламы озон петь. А про правительство наше).
Налоги стали расти за последние пару лет на все что можно. НДФЛ, сборы утилизационные, экспортные на все подряд, от машин до шмотья, уже и на майнинг, который скорее мертв чем жив😂

10
1
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Борис

Штрафы и госпошлины за рассмотрение дел в судах и за разные регистрационные действия не отстают.

5
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