Роскомнадзор заблокировал агрегатор криптообменников BestChange

Юрист Digital Rights Center Валерия Смирнова, представлявшая интересы BestChange, отмечала, что в каждом случае менялись суд и истец. При этом обоснование блокировки оставалось неизменным: криптовалюту признавали запрещённым денежным суррогатом (ст. 27 №86-ФЗ), а её оборот — неконтролируемым и потенциально опасным.