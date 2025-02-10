Роскомнадзор заблокировал агрегатор криптообменников BestChange

Причину блокировки в компании не назвали.Сервис продолжает работу, а представители BestChange сообщили, что юристы занимаются вопросом разблокировки.Роскомнадзор впервые внёс BestChange в список запрещённых сайтов в 2017 году, постановление отменили в апреле 2018 года.В марте 2019-го агрегатор снова начали блокировать, спустя два месяца его удалили из реестра.В августе 2020 года Роскомнадзор в третий раз заблокировал сайт BestChange на основании решения Котласского городского суда Архангельской области. В декабре — исключил его из реестра.Компания узнала о решении Котласского городского суда прямо перед блокировкой. Так как владельцев сайта не привлекли к участию в деле (в соответствии с ч. 4 ст. 310 КАС РФ), первоначальное решение отменили.Юрист Digital Rights Center Валерия Смирнова, представлявшая интересы BestChange, отмечала, что в каждом случае менялись суд и истец. При этом обоснование блокировки оставалось неизменным: криптовалюту признавали запрещённым денежным суррогатом (ст. 27 №86-ФЗ), а её оборот — неконтролируемым и потенциально опасным.По словам Смирновой, «из-за несостоятельности подобных обвинений» все три иска в итоге отменили, а сайт исключили из реестра запрещённых ресурсов.#новости
Те кто юзают крипту, поголовно знают что такое ВПН. Смысл этой блокировки?
Не удивлюсь если у них палочная система - классика жанра в госструктурах
Рабочее зеркало - домен .net
Куплю доллар за 30 рублей.
Поторопитесь, такого предложения уже не будет.
Вот мы и узнали что в Архангельской области есть город Котласс...
"Котласс"
Нет такого города.