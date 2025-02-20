Агрегатор криптообменников BestChange сообщил о разблокировке сайта в России

Роскомнадзор заблокировал доступ к нему в начале февраля 2025 года.Сайт BestChange снова доступен для пользователей на территории России, сообщил сервис в своём Telegram-канале. «Мы не сомневались, что решение об ограничении было принято по ошибке», — написала команда.Согласно мониторингу реестров запрещённых сайтов от «Роскомсвободы», bestchange.ru разблокировали 20 февраля 2025 года.Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту агрегатора криптообменников в начале февраля 2025 года. Причина — «нарушения законодательства в финансовой сфере». Старший аналитик BestChange Никита Зуборев тогда говорил «РБК Крипто»: если «всё пойдёт по стандартному сценарию», разблокировка может занять «около недели».До этого регулятор как минимум трижды блокировал сервис: в 2017 году, 2019-м и 2020-м. Во всех случаях BestChange удавалось снять ограничения.#новости