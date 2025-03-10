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Артур Томилко
Крипто

Офис в «Москва-сити», игнорирование санкций и связи с даркнет-площадками: что известно о криптобирже Garantex

Главное из материала The Bell.

  • 6 марта 2025 года российская криптобиржа Garantex сообщила, что компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала кошельки биржи на сумму 2,5 млрд рублей. После этого площадка приостановила все операции, включая вывод денег.
  • На следующий день Минюст США рассказал, что американские и европейские спецслужбы в ходе совместной операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обходе санкций, площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.
  • Garantex — «феномен российского рынка», пишет The Bell. Биржа неоднократно становилась предметом расследований об отмывании денег, попала под санкции, но несмотря ни на что продолжала работать. А её офис в башне «Федерация» в «Москва-сити», куда не раз приходили правоохранители, всегда открывался снова — готовый обменивать крупные суммы наличных на криптовалюту.
Башня «Федерация», фото ТАСС 
Башня «Федерация», фото ТАСС 

Откуда взялась Garantex

  • Криптобиржа появилась в 2019 году в Эстонии, но изначально ориентировалась на российский рынок. Один из сооснователей площадки, бывший муниципальный депутат московского района Ясенево Сергей Менделеев, называл Garantex криптостартапом с новаторской идеей: предложить клиентам обмен фиатных денег на криптовалюту с нулевым спредом и без комиссии.

Мы решили сделать пока некоммерческий проект, главной целью которого будет напрямую сводить продавца криптовалюты с покупателем по единому установленному средневзвешенному курсу, выгодному обеим сторонам.

из интервью Менделеева от 2019 года.
  • Партнёром Менделеева стал основатель хостинг-провайдера «Караван-Телеком» Станислав Другалёв. Под их руководством биржа работала два года.
  • В феврале 2021 года Другалёв погиб в автомобильной аварии в Дубае. Через месяц Менделеев продал свою долю в Garantex Ирине Чернявской. Чем занимается — неизвестно.
  • Ещё одним совладельцем площадки мог выступать Александр Нтифо-Сиао, отмечает The Bell. Минюст США до сих пор указывает его в числе бенефициаров биржи, но под другим именем — Александр Мира Серда.
  • В декабре 2021 года он вместе со своим партнёром Павлом Каравицким стал совладельцем российского юрлица «Корпорация Финтех», на которое зарегистрирован изъятый американскими властями домен garantex.academy.
  • Кравицкого некоторые СМИ связывали с российскими спецслужбами. Он якобы работал специалистом по экономической безопасности в банках ВБРР и «Пересвет», а также был «безопасником» в самой Garantex.
  • Кому сейчас принадлежит криптобиржа — неизвестно. Она не раскрывает своих владельцев.

Чем известна криптобиржа

  • После ухода из России международных платёжных систем и отключения банков от трансграничных переводов Garantex стала называть себя площадкой которая «не выполняет санкции ЕС и США против российских пользователей» и работает со всеми.
  • Сама биржа попала под санкции США ещё весной 2022 года, но не за помощь в обходе санкций: американские власти заподозрили её в отмывании более $100 млн, связанных с крупнейшим российским даркнет-маркетплейсом, закрытым спецслужбами США и Германии в марте 2022-го. Исследователи из Chainalysis называли ещё большую сумму подозрительных переводов — $645 млн с 2019-го по 2021 год.
  • Однако санкции не остановили рост биржи. После ухода Binance с российского рынка Garantex стала крупнейшей площадкой для обмена и вывода рублей, рассказали The Bell участники рынка. Криптовалютные сделки через площадку начал проводить в том числе бизнес, которому нужно оплачивать поставки из-за рубежа.
  • В марте 2024 года власти США и Великобритании начали проверку $20 млрд транзакций через Garantex. В феврале 2025-го ЕС ввёл санкции против площадки за сотрудничество с подсанкционными банками.

Что теперь будет с Garantex

  • Сможет ли биржа вернуть деньги клиентам и возобновить работу в прежнем виде, неизвестно. Сейчас площадка собирает заявки от пользователей для проведения очных встреч в офисе.
  • Сервера криптобиржи, вероятно, находятся в России, поэтому теоретически она может создать новый сайт и продолжить работу, полагает собеседник The Bell на крипторынке.
  • Важным сигналом для российских клиентов также стала блокировка связанных с криптобиржей кошельков c USDT, отмечают источники издания. По их словам, пара «рубль — USDT» была самой популярной на Garantex и в целом среди россиян.

#новости #garantex #usdt

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