Офис в «Москва-сити», игнорирование санкций и связи с даркнет-площадками: что известно о криптобирже Garantex

Главное из материала The Bell. 6 марта 2025 года российская криптобиржа Garantex сообщила, что компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировала кошельки биржи на сумму 2,5 млрд рублей. После этого площадка приостановила все операции, включая вывод денег.На следующий день Минюст США рассказал, что американские и европейские спецслужбы в ходе совместной операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обходе санкций, площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.Garantex — «феномен российского рынка», пишет The Bell. Биржа неоднократно становилась предметом расследований об отмывании денег, попала под санкции, но несмотря ни на что продолжала работать. А её офис в башне «Федерация» в «Москва-сити», куда не раз приходили правоохранители, всегда открывался снова — готовый обменивать крупные суммы наличных на криптовалюту.Башня «Федерация», фото ТАСС Откуда взялась GarantexКриптобиржа появилась в 2019 году в Эстонии, но изначально ориентировалась на российский рынок. Один из сооснователей площадки, бывший муниципальный депутат московского района Ясенево Сергей Менделеев, называл Garantex криптостартапом с новаторской идеей: предложить клиентам обмен фиатных денег на криптовалюту с нулевым спредом и без комиссии.Мы решили сделать пока некоммерческий проект, главной целью которого будет напрямую сводить продавца криптовалюты с покупателем по единому установленному средневзвешенному курсу, выгодному обеим сторонам.из интервью Менделеева от 2019 года. Партнёром Менделеева стал основатель хостинг-провайдера «Караван-Телеком» Станислав Другалёв. Под их руководством биржа работала два года.В феврале 2021 года Другалёв погиб в автомобильной аварии в Дубае. Через месяц Менделеев продал свою долю в Garantex Ирине Чернявской. Чем занимается — неизвестно.Ещё одним совладельцем площадки мог выступать Александр Нтифо-Сиао, отмечает The Bell. Минюст США до сих пор указывает его в числе бенефициаров биржи, но под другим именем — Александр Мира Серда.В декабре 2021 года он вместе со своим партнёром Павлом Каравицким стал совладельцем российского юрлица «Корпорация Финтех», на которое зарегистрирован изъятый американскими властями домен garantex.academy.Кравицкого некоторые СМИ связывали с российскими спецслужбами. Он якобы работал специалистом по экономической безопасности в банках ВБРР и «Пересвет», а также был «безопасником» в самой Garantex.Кому сейчас принадлежит криптобиржа — неизвестно. Она не раскрывает своих владельцев.Чем известна криптобиржаПосле ухода из России международных платёжных систем и отключения банков от трансграничных переводов Garantex стала называть себя площадкой которая «не выполняет санкции ЕС и США против российских пользователей» и работает со всеми.Сама биржа попала под санкции США ещё весной 2022 года, но не за помощь в обходе санкций: американские власти заподозрили её в отмывании более $100 млн, связанных с крупнейшим российским даркнет-маркетплейсом, закрытым спецслужбами США и Германии в марте 2022-го. Исследователи из Chainalysis называли ещё большую сумму подозрительных переводов — $645 млн с 2019-го по 2021 год.Однако санкции не остановили рост биржи. После ухода Binance с российского рынка Garantex стала крупнейшей площадкой для обмена и вывода рублей, рассказали The Bell участники рынка. Криптовалютные сделки через площадку начал проводить в том числе бизнес, которому нужно оплачивать поставки из-за рубежа.В марте 2024 года власти США и Великобритании начали проверку $20 млрд транзакций через Garantex. В феврале 2025-го ЕС ввёл санкции против площадки за сотрудничество с подсанкционными банками.Что теперь будет с GarantexСможет ли биржа вернуть деньги клиентам и возобновить работу в прежнем виде, неизвестно. Сейчас площадка собирает заявки от пользователей для проведения очных встреч в офисе.Сервера криптобиржи, вероятно, находятся в России, поэтому теоретически она может создать новый сайт и продолжить работу, полагает собеседник The Bell на крипторынке.Важным сигналом для российских клиентов также стала блокировка связанных с криптобиржей кошельков c USDT, отмечают источники издания. По их словам, пара «рубль — USDT» была самой популярной на Garantex и в целом среди россиян.#новости #garantex #usdt