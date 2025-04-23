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Полина Лааксо
Крипто

Минфин и ЦБ запустят криптобиржу для «суперквалифицированных» инвесторов

Когда она заработает — неизвестно.

  • «Произойдёт легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, а те операции, которые пройдены в рамках экспериментального правового режима (ЭПР)», — уточнил глава Минфина Антон Силуанов.
  • По его словам, Россия «должна наращивать темпы развития» в криптообласти. В министерстве также считают, что российская «регуляторика по криптовалютам либеральна по сравнению с другими странами».
Силуанов. Источник фото: «РИА Новости»
Силуанов. Источник фото: «РИА Новости»
  • Ввести на три года ЭПР для сделок с криптовалютами предложил ЦБ. Их смогут проводить «особо квалифицированные» инвесторы: россияне, чьи доходы за прошлый год составили свыше 50 млн рублей, а инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей.
  • На 23 апреля 2025 года категория «суперквалифицированных» инвесторов» не закреплена в законе, а в Минфине отметили, что требования ещё могут скорректировать «в ту или иную сторону».
  • Помимо физлиц, регулятор думал допустить к сделкам и бизнес — квалифицированных инвесторов. ЦБ говорил, что по-прежнему не рассматривает крипту как средство платежей, потому предлагает запретить расчёты между резидентами по сделкам с ней вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.
Карина Пардаева
Крипто
«Коммерсантъ» узнал о деталях экспериментального режима для криптовалют — его участниками станут банки, криптобиржи и поставщики ликвидности

Торговля криптоактивами будет проходить на уполномоченных платформах.

#новости

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