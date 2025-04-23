Минфин и ЦБ запустят криптобиржу для «суперквалифицированных» инвесторов

Когда она заработает — неизвестно. «Произойдёт легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, а те операции, которые пройдены в рамках экспериментального правового режима (ЭПР)», — уточнил глава Минфина Антон Силуанов.По его словам, Россия «должна наращивать темпы развития» в криптообласти. В министерстве также считают, что российская «регуляторика по криптовалютам либеральна по сравнению с другими странами».Силуанов. Источник фото: «РИА Новости»Ввести на три года ЭПР для сделок с криптовалютами предложил ЦБ. Их смогут проводить «особо квалифицированные» инвесторы: россияне, чьи доходы за прошлый год составили свыше 50 млн рублей, а инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей.На 23 апреля 2025 года категория «суперквалифицированных» инвесторов» не закреплена в законе, а в Минфине отметили, что требования ещё могут скорректировать «в ту или иную сторону».Помимо физлиц, регулятор думал допустить к сделкам и бизнес — квалифицированных инвесторов. ЦБ говорил, что по-прежнему не рассматривает крипту как средство платежей, потому предлагает запретить расчёты между резидентами по сделкам с ней вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.Карина ПардаеваКрипто7 апр«Коммерсантъ» узнал о деталях экспериментального режима для криптовалют — его участниками станут банки, криптобиржи и поставщики ликвидности Торговля криптоактивами будет проходить на уполномоченных платформах.#новости