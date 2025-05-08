Coinbase договорилась о покупке платформы для торговли криптоопционами Deribit за $2,9 млрд

Сделка позволит криптобирже расширить деривативное направление.Coinbase оплатит активы деньгами ($700 млн) и акциями класса «А». Сделку ещё должен одобрить регулятор, но закрыть её хотят до конца 2025 года, рассказали в Coinbase. Там верят, что рынок криптоопционов ещё получит развитие, «как было с фондовыми опционами в 1990-х».По словам CNBC, приобретение поможет бирже укрепить позиции на глобальном криптовалютном рынке, где она уступает Binance. Её акции на фоне новости подорожали почти на 6%.Источник фото: BankrateDeribit основали в 2016 году. Штаб-квартира — в Дубае. Помимо опционов, сервис предлагает спотовую торговлю и фьючерсы. Общий объём торгов по итогам 2024 года составил $1,2 трлн. Работу с россиянами ограничил в 2025 году.Coinbase — крупнейшая криптобиржа в США. На 18:29 мск 8 мая 2025 года её рыночная капитализация составляет $52,88 млрд. Сделка с Deribit — крупнейшая в её истории.#новости #coinbase #deribit