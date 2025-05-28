ЦБ разрешил квалифицированным инвесторам сделки с финансовыми инструментами с привязкой к криптовалютам

«Т-Банк» уже объявил о выпуске ЦФА, привязанных к стоимости биткоина.Финансовые организации смогут предлагать «квалам» производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, сообщил ЦБ.Ключевое условие — инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют. ЦБ также указал, что по-прежнему не рекомендует инвестировать в сами криптовалюты.«СПБ Биржа» сообщила, что активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости цифровых валют. Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсом с привязкой к биткоину, который будет доступен только квалифицированным инвесторам, в июне 2025 года, пишет «РБК Инвестиции».О выпуске цифровых финансовых активов, привязанных к стоимости биткоина, сообщил «Т-Банк». Актив доступен только квалифицированным инвесторам, они могут посмотреть подробные параметры выпуска в приложении «Т-Инвестиций». Один ЦФА соответствует 0,001 биткоина. Цена покупки устанавливается в рублях по агрегированному курсу с нескольких бирж и курсу доллара на дату выпуска актива.#новости #криптовалюты