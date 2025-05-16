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Таня Боброва
Инвестиции

ЦБ снизил размер годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора с 20 млн до 12 млн рублей

Имущественный ценз — те же 12 млн рублей — менять не планируют.

  • ЦБ снизил критерий среднего дохода для присвоения статуса квалифицированного инвестора с планировавшихся 20 млн рублей до 12 млн рублей в год, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг регулятора Михаил Мамута. Его слова приводит «РБК Инвестиции».
  • Мамута отметил, что соответствующий нормативный акт уже одобрил Минюст. При этом ЦБ не планирует снижать имущественный критерий. Сейчас он составляет 12 млн рублей, а с 2026 года вырастет до 24 млн рублей.
  • ЦБ предложил обновлённые условия для получения статуса квалифицированного инвестора в марте 2025 года. Регулятор выделил два типа критериев: самостоятельные и комбинированные.
  • Среди самостоятельных — средний доход за два года без учёта денег от продажи недвижимости и минимальный размер активов (имущественный критерий). Смягчить требования к ним просили брокеры, писал «Ъ».
  • Статус квалифицированного инвестора позволяет торговать более широким набором финансовых инструментов, в том числе иностранными ценными бумагами «недружественных» стран.
Евгения Евсеева
Деньги
У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

Большинство — мужчины, счета предпочитают брокерские, а половина опрошенных считает себя «умеренными» инвесторами.

У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

#новости #цб

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