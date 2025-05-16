ЦБ снизил размер годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора с 20 млн до 12 млн рублей

Имущественный ценз — те же 12 млн рублей — менять не планируют.ЦБ снизил критерий среднего дохода для присвоения статуса квалифицированного инвестора с планировавшихся 20 млн рублей до 12 млн рублей в год, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг регулятора Михаил Мамута. Его слова приводит «РБК Инвестиции».Мамута отметил, что соответствующий нормативный акт уже одобрил Минюст. При этом ЦБ не планирует снижать имущественный критерий. Сейчас он составляет 12 млн рублей, а с 2026 года вырастет до 24 млн рублей.ЦБ предложил обновлённые условия для получения статуса квалифицированного инвестора в марте 2025 года. Регулятор выделил два типа критериев: самостоятельные и комбинированные.Среди самостоятельных — средний доход за два года без учёта денег от продажи недвижимости и минимальный размер активов (имущественный критерий). Смягчить требования к ним просили брокеры, писал «Ъ».Статус квалифицированного инвестора позволяет торговать более широким набором финансовых инструментов, в том числе иностранными ценными бумагами «недружественных» стран.Евгения ЕвсееваДеньги9 апрУ 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора Большинство — мужчины, счета предпочитают брокерские, а половина опрошенных считает себя «умеренными» инвесторами. #новости #цб