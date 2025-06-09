Мосбиржа начнёт рассчитывать индекс биткоина с 10 июня 2025 года

Периодичность — раз в день в 12:30 мск. Для расчёта MOEXBTC будут использовать данные бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget о ценах бессрочных фьючеров и свопов на пару BTC/USDT.Мосбиржа описала индекс как «средневзвешенное значение цен с учётом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок». Коэффициенты будут пересматривать раз в квартал.Источник фото: «Известия»В конце мая 2025 года ЦБ разрешил финансовым организациям привлекать деньги квалифицированных инвесторов в активы, доходность которых привязана к стоимости крипты. Ключевое условие: инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.4 июня Мосбиржа запустила для «квалов» торги фьючерсными контрактами на акции инвестфонда iShares Bitcoin Trust ETF — с привязкой к стоимости биткоина. По итогам первого дня торгов число сделок с криптофьючерсами достигло 8600, а их общий объём составил 423 млн рублей.#новости