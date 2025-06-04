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Евгения Евсеева
Крипто

Мосбиржа запустила торги фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина

Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.

  • В 10:00 мск на бирже стартовали торги фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.
  • Торговый код — IBIT, котировки выставляются в долларах США за один лот, расчёты проводятся в российских рублях. Для торгов предложена квартальная серия фьючерсов с исполнением в сентябре 2025 года.
  • В мае 2025 года ЦБ разрешил квалифицированным инвесторам сделки с финансовыми инструментами с привязкой к криптовалютам.
  • «СПБ Биржа» тогда сообщала, что «активно готовится» к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют.

#новости

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