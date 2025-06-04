Мосбиржа запустила торги фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина

Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.В 10:00 мск на бирже стартовали торги фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.Торговый код — IBIT, котировки выставляются в долларах США за один лот, расчёты проводятся в российских рублях. Для торгов предложена квартальная серия фьючерсов с исполнением в сентябре 2025 года.В мае 2025 года ЦБ разрешил квалифицированным инвесторам сделки с финансовыми инструментами с привязкой к криптовалютам. «СПБ Биржа» тогда сообщала, что «активно готовится» к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют.#новости