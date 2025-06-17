X заблокировала аккаунт платформы для торговли мемкоинами Pump.fun

Причина блокировки неизвестна. Всего заблокировали как минимум 19 связанных с криптовалютами аккаунтов, заметили пользователи. Среди них — Bullx, gmgn, Bloom Trading, а также платформа ИИ-агента elizaOS.Пользователи также отметили, что соцсеть не позволяет публиковать даже ссылки, ведущие на сайт Pump.fun.На страницах указано, что профили нарушили правила соцсети. Какие — неизвестно, X не комментировала блокировки.По предположениям, они связаны с использованием сторонних API — вместо платного API от самого X. По другой версии, на аккаунты массово поступали жалобы.По третьей — причина в юридических проблемах Pump.fun в США. В январе 2025 года платформа получила коллективный иск из-за обогащения на сделках с «незарегистрированными ценными бумагами». Пользователи полагают, что суд мог выдать постановление на блокировку профиля.Запущенная в 2024 году Pump.fun — это платформа для запуска токенов и торговли ими. Блокчейн — Solana. По данным Dune Analytics, в 2025 году сервис выручает в среднем по $3-4 млн в день, но иногда доходит до $9-15 млн.Полина ЛааксоКрипто10 маяSolidus Labs заявила, что 98,6% токенов на «фабрике мемкойнов» Pump.fun связаны с «мошенническими» схемами В Pump.fun с этим не согласились.#новости #pumpfun