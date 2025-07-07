Власти ОАЭ опровергли новости о выдаче «золотых» виз за инвестиции в криптовалюту — в частности за стейкинг TON

Возможность анонсировала TON Foundation, назвав её «выгодным путём к резидентству». Совместное опровержение опубликовали Федеральное управление по идентификации, гражданству, таможне и безопасности портов (ICP), Управление по ценным бумагам и биржевым товарам (SCA) и Управление по регулированию виртуальных активов (VARA), пишет местное новостное агентство Emirates News Agency.В ICP напомнили, что «золотые» визы выдают в соответствии с «официально утверждёнными критериями». Претендовать на такие визы могут, например, предприниматели, инвесторы в недвижимость и выдающиеся специалисты и учёные, однако инвесторов в цифровые валюты в списке нет.В SCA рекомендовали ориентироваться на данные официальных источников, чтобы избежать «дезинформации и мошенничества». В Управлении по регулированию виртуальных активов уточнили: TON Foundation работает без его лицензии и не попадает под его регулирование в ОАЭ.Скриншот лендинга про визы за стейкинг TON. Источник: TON FoundationСогласно первоначальному заявлению TON Foundation, стейкер-заявитель мог получить «золотую» визу ОАЭ на десять лет, если заморозит на три года токены на сумму $100 тысяч и оплатит комиссию в размере $35 тысяч.Причём организация писала, что визу смогут получить в том числе супруги, дети и родители стейкера. А на обработку заявки ушло бы не три-шесть месяцев, а до семи недель. Как заметили Telegram-каналы о TON, новость про визы ретвитнул к себе Павел Дуров — сооснователь одноимённого блокчейна. На момент публикации этой заметки репост не удалён.6 июля 2025 года на фоне новости от TON Foundation Toncoin подорожал с $2,73 до $3,04. На 8:37 мск 7 июля стоит $2,83.#новости #tonfoundation