«Получение визы не гарантируется»: в TON Foundation заявили об отсутствии официальных договорённостей с правительством ОАЭ о выдаче «золотых» виз за стейкинг TON

Это частная инициатива, которая реализуется совместно с «лицензированным партнёром», уточнили в организации.Разъяснения опубликованы в блоге TON Foundation. В тексте говорится, что информация о выдаче «золотых» виз ОАЭ за стейкинг TON была «преждевременно распространена» в соцсетях, а формальных отношений между организацией и правительством страны нет.Инициативу планируют реализовать совместно с «лицензированным партнёром, специализирующимся на инфраструктуре блокчейна и токенизированных активах». Его наименование не приводят.Любая заявка будет рассматриваться по законам и правилам ОАЭ. Само по себе заявление не гарантирует выдачу визы, такое решение могут принять только соответствующие государственные органы.TON FoundationСогласно первоначальному заявлению TON Foundation от 6 июля 2025 года, стейкер-заявитель мог получить «золотую» визу ОАЭ на десять лет, если заморозит на три года токены на сумму $100 тысяч и оплатит комиссию в размере $35 тысяч.Причём организация писала, что визу смогут получить в том числе супруги, дети и родители стейкера. А на обработку заявки ушло бы не три-шесть месяцев, а до семи недель. Как заметили Telegram-каналы о TON, новость про визы ретвитнул к себе Павел Дуров — сооснователь одноимённого блокчейна. На момент публикации этой заметки репост удалён.Однако 7 июля власти ОАЭ опровергли новости о выдаче «золотых» виз за инвестиции в криптовалюту, в том числе за стейкинг TON. В Федеральном управлении по идентификации, гражданству, таможне и безопасности портов отметили, что претендовать на такие визы могут, например, предприниматели, инвесторы в недвижимость и выдающиеся специалисты и учёные, однако инвесторов в цифровые валюты в списке нет.6 июля 2025 года на фоне новости от TON Foundation Toncoin подорожал с $2,73 до $3,04. На 18:45 мск 7 июля стоит $2,78.#новости #ton