TON Foundation договорился с ОАЭ о выдаче «золотых» виз на десять лет — их могут получить стейкеры TON

«Заморозить» придётся $100 тысяч в Toncoin на три года. Стейкер — пользователь, который блокирует криптовалюту на своём счету для поддержания работы блокчейна. Для получения визы нужно подать заявку и «заморозить» на три года $100 тысяч в Toncoin и внести платёж в $35 тысяч.В заявке нужно указать своё реальное имя, электронный адрес и адрес TON-кошелька, на котором лежат активы. Подтверждать доход не нужно.Виза распространяется на супруга, детей и родителей заявителя. TON Foundation обещает, что процесс оформления документа займёт около семи недель.Доходность по стейкингу, по данным организации, составит 3-4% годовых.Блокчейн The Open Network —TON — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с SEC, но за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.TON Foundation — некоммерческая организация. Основана в Швейцарии и финансируется сообществом. Она поддерживает проекты на TON, но технологии не контролирует. У TON открытый исходный код.У проекта есть нативная криптовалюта Toncoin. Она стоит больше $2,98 за монету на момент публикации. На TON также работают приложения в Telegram, но формально TON и Toncoin развиваются независимо от мессенджера.#новости #tonfoundation